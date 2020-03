Denise Herrmann gewinnt auch in Kontiolahti

Die Welt des Sports ist durch die Corona-Krise weitgehend zum Erliegen gekommen, doch einige Sportarten zucken noch vor dem Stillstand. Der Biathlon-Weltcup in Kontiolahti findet als vorgezogenes Saisonfinale statt. Ob tatsächlich bis Sonntag gelaufen wird, ist fraglich. Der Sprint am Freitag (13.03.2020) fand statt - und Denise Herrmann legte mal wieder ein fast perfektes Rennen hin.

Von Sanny Stephan

Nach dem Geister-Sprint von Nove Mesto hat Denise Herrmann am Freitag (13.03.2020) auch das Sprintrennen in Kontiolahti gewonnen. Die Oberwiesenthalerin feierte im vielleicht letzten Rennen der Saison wieder einen Start-Ziel-Sieg. Als Zweite machte Franziska Preuß (1 Fehler/+ 20,1 Sekunden) den deutschen Doppelsieg perfekt. Tiril Eckhoff aus Norwegen beendete das Rennen als Dritte.

Herrmann gewinnt auch die kleine Kugel

Herrmann war mit der Startnummer 2 ins Rennen gegangen und kam in 20:00,5 Minuten als Erste ins Ziel. An dieser Zeit bissen sich bei schwierigen Bedingungen mit Schneeregen und kräftigem Seitenwind alle die Zähne aus. Neben dem Sieg feierte Herrmann auch den Gewinn der kleinen Kristallkugel für die beste Sprinterin des Winters. Dieser Sieg wurde ihr mit einer Prämie von 10.000 Euro versüßt. "Dass es gereicht hat, ist unglaublich. Ich habe mich nicht damit beschäftigt und auch nicht damit gerechnet", freute sich "Doppelsiegerin" Herrmann.

Preuß: "Froh, wenn wir gesund zu Hause sind"

Auch Franziska Preuß jubelte, wenn auch angesichts der Corona-Krise verhalten: "Ich bin zuletzt besser in Form gekommen, aber ich bin vor allem froh, wenn wir alle gesund wieder zu Hause sind. Man kriegt ja schon mit, was in der Heimat los ist", sagte sie im ARD-Interview. Nach momentanen Stand reisen die Deutschen mit einer Sondermaschine am Montag zurück. Die Gerüchteküche brodelt allerdings auch in Finnland. Angeblich wird geprüft, schon morgen zurück zufliegen.

Richtig traurig dürfte darüber keiner sein. "Man muss sich überlegen, ob wir das auf Biegen und Brechen durchziehen wollen", sagte Vanessa Hinz, die mit zwei Fehlern auf Rang 21 lief.

Horchler mit bestem Sprint

Über eine starke Leistung freute sich Karolin Horchler, die als eine der wenigen mit zwei Nullserien durchkam und auf einen starken zwölften Platz lief. "Es war mein bester Sprint, dabei hatte ich beim Einlaufen Schienbeinprobleme." Janina Hettich beendete das Rennen mit fünf Fehlern, vier beim liegenden Anschlag nicht unter den besten 60. Weltcup-Newcomerin Stefanie Scherer, die erst mit 14 zum Biathlon kam, und in dieser Saison zunächst in der dritten Liga startete, landete in ihrem ersten Rennen bei den Besten auf dem 61. Platz.

Kein finnisches Märchen

Bis zum zweiten Schießen sah es am Freitag übrigens so aus, als könnte Kaisa Mäkäräinen ihr persönliches Märchen feiern. Die 37-jährige Finnin, die ihre Karriere möglicherweise beenden wird, lag auf Siegkurs, patzte dann aber drei Mal beim Stehendschießen und musste alle Hoffnungen auf ein glorreiches Ende begraben.

Biathlon-Weltcup zerbröckelt - Nationen reisen ab

Am Samstag sind in Kontiolahti zwei Massenstartrennen (ab 13.15 Uhr im Ticker und Stream auf sportschau.de) geplant. Noch. Ob tatsächlich gelaufen wird, ist unwahrscheinlich und scheint angesichts der Weltlage fast grotesk. Das sehen auch einige Nationen so. Die Amerikaner sind am Donnerstag abgereist, auch die Österreicher haben ihre Taschen bereits gepackt und auch die Slowaken wollen vorzeitig nach Hause. "Das wird heute unser letzter Weltcup sein", sagte der österreichische Cheftrainer Ricco Groß am Rande des Sprintrennens am Freitag. Die Österreicher verlassen Finnland morgen früh, "um nach Hause zu gehen". Angeordnet hat dies das österreichische Ministerium. Für Groß ist das nur "vernünftig". Mal sehen, ob das andere Nationen auch so sehen.

Quelle: sportschau.de