Bei der Fußball-EM 2016 haben die isländischen Fans ihre Mannschaft mit dem kämpferischen "Húh"-Ruf bis ins Viertelfinale getrieben. Jetzt sorgt das "Húh" für einen bizarren Markenstreit.

Von Carsten Schmiester, ARD-Studio Stockholm

Erst einmal die Frage: Kann man für etwas Rechte beanspruchen, das eigentlich geklaut ist? Johann Bianco, in Island als "Joey, der Trommler" berühmt - also der Mann, der immer für das Bumm-Bumm sorgt -, gibt selbst zu: "Unseren 'Viking-Clap' haben wir aus Schottland."

Den hätten isländische Fußballfans kopiert, als ihre Mannschaft einmal gegen Mailand spielte. "Ich war dabei, habe dieses 'Bummbumm Húh' gehört. Und dann nichts, sekundenlange Ruhe im Station. Das war stark und ich habe mir gedacht: Das sollten wir auch bei der Nationalmannschaft probieren."

Mit oder ohne "H"?

Der Rest ist Geschichte. Europameisterschaft 2016 in Frankreich: Islands "zwölfter Mann", wie die Fans sich nennen, trieb das Team bis ins Viertelfinale - immer mit dem "Húh".

Ohne das "H" am Ende, dafür aber mit dem "Hú" - die T-Shirts von Hugleikur Dagsson sind Gunnar Andrésson ein Dorn im Auge.

Das brachte damals den Grundschullehrer Gunnar Thor Andrésson auf eine Geschäftsidee. Er sicherte sich das "Húh" als Handelsmarke für T-Shirts und Getränke. Als er mitbekam, dass ein anderer Isländer, nämlich der Zeichner Hugleikur Dagsson, ein Hemd mit einem gestrichelten Fan-Männchen und der Aufschrift "Hú" ohne "H" am Ende online anbot, wollte Andrésson ihm das verbieten.

Aber Dagsson wehrte sich, beschimpfte Andrésson bei Facebook als "Grinch", der den Viking-Clap gestohlen habe. Andrésson steht seiterher am Online-Pranger, wird nach eigenen Anhaben von Isländern wüst beschimpft, die wie Dagsson der Meinung sind, dass das "Húh", ob mit einem oder zwei "Hs", allen gehört.

Spenden an die Krebshilfe

In einem Brief an den isländischen Sender RUV verteidigte sich der Rechteinhaber: "Im Sommer 2016 hatte ich die Idee mit dem 'Húh' als Handelsmarke, habe sie beim isländischen Patentbüro angemeldet und am Ende mit Erfolg registrieren lassen." Allerdings nur für die Verwendung auf Bekleidung und auf Getränken. "Es gilt für nichts anderes, also für keine andere Verwendung des Wortes. Da hat es in letzter Zeit wohl Missverständnisse gegeben."

Man hatte Andrésson tatsächlich vorgeworfen, sich das "Húh" komplett unter den Nagel gerissen zu haben. Das war falsch, die Wirkung jedoch fatal: Der 35-Jährige "Buh"-Mann will sich nicht mehr öffentlich zur "Húh"-Affäre äußern. Er besteht zwar weiter auf seinem Markenrecht, wird aber wohl nicht mehr gegen die T-Shirts mit anderen "Hú's" vorgehen. Wohl auch, weil dessen Schöpfer Dagsson versprochen hat, die Hälfte seiner Verkaufserlöse ab sofort der Krebshilfe zu spenden.

Who has Húh? Rechtestreit um Islands Fußball-Kampfschrei

Carsten Schmiester, ARD Stockholm

05.04.2018 08:47 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.