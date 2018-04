Knusprig oder nicht, das ist hier die Frage. Ein britischer Spitzenkoch beleidigt das malayische Nationalgericht - und erntet einen Shitstorm. Sogar der Premierminister schaltet sich ein.

Von Holger Senzel, ARD-Studio Singapur

Der Streit begann in einer Fernseh-Koch-Show - oder zumindest so etwas wie einer Koch-Show: MasterChef UK - England sucht den Superkoch. Mehrere Kandidaten kochen hier um die Wette und lassen sich von Spitzenköchen beurteilen.

Die gebürtige Malaysierin Zaleha Kadir Olpin aus Bristol kochte Chicken Rendang: in Kokosmilch und Gewürzen gegartes Huhn - ein Nationalgericht Malaysias. Von Juror John Torode, vergleichbar mit Dieter Bohlen am Herd, kam allerdings ein vernichtendes Urteil. Nein, so geht das nicht: "Ich mag den Geschmack, die Süße der Kokosnuss, aber die Hühnchenhaut ist nicht knusprig. Ich kann das so nicht essen mit all der Sauce auf der weichen Haut."

Zart soll das Chicken Rendang sein und auf der Zunge zergehen.

Knusprig? Niemals!

"Knuspriges Chicken Rendang?", fragt fassungslos der malaysische Food-Journalist Jahabar Sadiqu. "Dachte die Jury, das sind Fisch und Chips?" Chicken Rendang ist nämlich niemals knusprig. Das darf und kann es gar nicht sein, denn es wird über Stunden in der Sauce geköchelt. Zart muss es sein, so weich, dass es auf der Gabel zerfällt.

Es ist das Lieblingsgericht meiner Kindheit, erklärte Zaleda der Jury vor der harschen Kritik. Die Jury nannte ihr Chicken Rendang "einen Fehler".

"Ich habe mir so viel Mühe gegeben und dachte, sie mögen es", sagte die Frau aus Bristol, und erzählte, dass sie sich komplett demontiert fühle nach ihrem Rauswurf.

"Es ist nicht Kentucky Fried Chicken!"

In den sozialen Medien Malaysias ist seitdem jedenfalls die Hölle los. "Ignorant" und "ahnungslos" sind noch die mildesten Vorwürfe gegen die Jury im Vereinigten Königreich, "unkultiviertes Schwein" nicht mal der heftigste. Sogar Malaysias Premier Najib Razak schaltete sich ein und postete das Foto eines perfekten Chicken Rendang. Selbstverständlich nicht knusprig.

"Das ist Chicken Rendang, Mann!", empört sich ein anderer, "nicht Kentucky Fried Chicken". Aber mal ganz ehrlich. Was verstehen Engländer schon vom Kochen?