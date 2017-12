Menschen, die mit kleinen Pfeilen auf eine Scheibe werfen - das kannte man lange nur aus verrauchten Kneipen. Doch Darts geht auch in anderen Dimensionen. Hanni Hüsch hat für die tagesthemen in London Szenen eingefangen, die eher an Karneval in Köln als an Sport in London erinnern.

Von Hanni Hüsch, ARD-Studio London