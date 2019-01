Organspende vor Bundesgerichtshof Wenn Ärzte nicht richtig aufklären

Tausende Menschen warten auf eine Niere. Eine Spende von Verwandten kann da eine Chance sein - und zugleich ein Risiko, über das Ärzte aufklären müssen. Doch was passiert, wenn sie das nicht tun?

Von Claudia Kornmeier, ARD-Rechtsredaktion

Zusammen mit einer zweiten Nierenspenderin aus Dortmund, die ebenfalls an chronischer Erschöpfung leidet, hat er deshalb die Uniklinik Essen und die für die Transplantation verantwortlichen Mediziner verklagt.

Auch mit der Zeit ging es ihm nicht besser. "Morgens wenn ich aufstehe, bin ich immer noch genauso müde wie abends. Ich habe also nicht das Gefühl, mich erholt zu haben." Nur drei bis vier Stunden sei er einigermaßen arbeitsfähig. "Ich fühle mich mittags zwischen zwölf und ein Uhr eigentlich so wie sonst früher nachts um elf. Mein Tag ist dann zu Ende."

Im Jahr 2010 spendete er seiner kranken Frau eine Niere. Während es ihr erst einmal besser ging, fühlte sich Zietz schlagartig schlechter. Als er nach der OP wach wurde, sei er "extrem überrascht" gewesen, wie schlecht es ihm gegangen sei, erzählte er vor der Gerichtsverhandlung in Karlsruhe im November.

Die Richter müssen über zwei Fälle entscheiden. In der Öffentlichkeit steht vor allem einer der Kläger: Ralf Zietz. Er nutzt das Verfahren, um auf die Risiken einer Organlebendspende aufmerksam zu machen.

Außerdem darf der Spender "voraussichtlich nicht über das Operationsrisiko hinaus gefährdet oder über die unmittelbaren Folgen der Entnahme hinaus gesundheitlich schwer beeinträchtigt" werden. In Deutschland werden bei Lebendspenden fast ausschließlich Nieren oder Teile der Leber übertragen.

Derzeit warten in Deutschland nach Zahlen der Deutschen Stiftung Organtransplantation rund 8000 Menschen auf eine neue Niere. Das sind etwa dreimal so viele, wie derzeit Transplantate vermittelt werden können. Die postmortalen Organspenden sind der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung zufolge 2017 auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren eingebrochen. Lebendspenden sind für Patienten und ihre Angehörigen daher eine Chance.

In den beiden Fällen vor dem Bundesgerichtshof haben sich die Ärzte wahrscheinlich nicht genau an ihre Aufklärungspflichten gehalten. Bei den Vorgesprächen war wohl jeweils kein neutraler Arzt dabei.

Die BGH-Richter deuteten bei der mündlichen Verhandlung an: Spender müssen wohl nur behaupten, dass sie sich bei richtiger Aufklärung anders entschieden hätten - also nicht in die Organspende eingewilligt hätten. Dann müssten die Ärzte dem etwas entgegenhalten. Das heißt, sie müssen Hinweise dafür vorlegen, dass sich jemand auch bei richtiger Aufklärung für die Spende entschieden hätte.

Im Fall von Ralf Zietz hat das Krankenhaus zum Beispiel auf eine E-Mail verwiesen, die der Mann an seine Ärzte geschrieben hatte. Darin sagt er, dass er sich "sehr wahrscheinlich" auch für die Spende entschieden hätte, wenn er ordentlich informiert worden wäre. Mittlerweile sagt er dagegen klar: "Wenn man mir vor der OP alle Risiken mitgeteilt hätte, die es tatsächlich gibt, die auch bekannt waren, dann hätte ich die Spende nicht durchgeführt."

Seiner Frau gegenüber hätte er, als er die E-Mail damals geschrieben hatte, noch gar nicht zugeben können, dass er dann nicht gespendet hätte. "Dieses Wort 'wahrscheinlich' ist da reingekommen, um sie auch zu schützen", sagt er. Außerdem hätten er und seine Frau beide immer wieder betont: Ihm dürfe es nach der Spende nicht schlechter gehen, weil er der "Ernährer" der Familie sei.