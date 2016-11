TV-Tipp: Sondersendung vom Parteitag der Grünen

Die Wahl Trumps wird auch auf dem Grünen-Parteitag am Wochenende Thema sein: Was ist die grüne Antwort? Momentan stehen die Grünen vor einer Zerreißprobe: Sie streiten über Steuerkonzepte, Personalien und Koalitionsoptionen. Im Bericht vom Parteitag spricht Tina Hassel mit Grünen-Parteichef Cem Özdemir. Die Sendung läuft am Sonntag, 13. November 2016, um 23:35 Uhr im Ersten.