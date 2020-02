Zukunfts-Podcast Was, wenn wir weniger arbeiten würden?

Was wäre, wenn wir alle deutlich weniger arbeiten würden? Nur noch 30 Stunden Vollzeit pro Woche - bei vollem Lohn. Was für Auswirkungen hätte das auf unser Leben und unsere Freizeit? Wie würden Unternehmen damit umgehen?

Die Korrespondenten Vera Wolfskämpf und Justus Kliss aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin gehen diesen Fragen im Zukunfts-Podcast der tagesschau nach und suchen Antworten. Sie sprechen mit Firmen, die bereits eine 30-Stunden-Woche praktizieren und damit gute Erfahrungen machen, sie besuchen Handwerksbetriebe, die skeptisch sind und sie lassen sich von einer Soziologin erklären, warum eine 30-Stunden-Woche zu mehr Gleichberechtigung führen könnte.

mal angenommen... wir arbeiten nur noch 30 Stunden pro Woche | Zukunfts-Podcast der Tagesschau



