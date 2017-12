Berghufeisennase

Viele der neuen Spezies seien schon bedroht, weitere Arten könnten noch vor ihrer Entdeckung aussterben, heißt es in dem Bericht. So lebt etwa die skurril aussehende Hufeisennasen-Fledermaus (Rhinolophus monticolus) nur an wenigen Orten in Thailand und Laos.