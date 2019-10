Acht deutsche Städte bewerben sich als Kulturhauptstadt 2025

Karl-Marx-Denkmal in Chemnitz

Seit den rechten Aufmärschen Ende August 2018 ist das Image der Stadt Chemnitz angeschlagen. Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig sprach diese Probleme anlässlich der Bewerbung ganz offen an: Gesellschaftliche Konflikte, bewusste Provokationen und offene Gewalt seien ein Thema in vielen Städten Europas. Die Stadt stellt bei der Bewerbung die Widersprüche ihrer Geschichte in den Mittelpunkt: Ob "sächsisches Manchester" oder Karl-Marx-Stadt - Chemnitz sei nach all den Auf- und Zusammenbrüchen immer wieder aufgestanden.