Bonner Runde nach der Bundestagswahl 1976

Bei der Bundestagswahl 1976 tritt Kohl, zu diesem Zeitpunkt noch Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz, zum ersten Mal als Kanzlerkandidat der Union an. Er verfehlt zwar mit 48,6 Prozent nur knapp die absolute Mehrheit für die Union. Doch die sozialliberale Koalition unter Helmut Schmidt kann ihre Arbeit fortsetzen. Kohl - hier am Wahlabend in einer Diskussionsrunde mit SPD-Chef Willy Brandt und dem FDP-Vorsitzenden Hans-Dietrich Genscher - geht aber als Oppositionsführer nach Bonn.