Raphaels Vater hat versucht, so viel wie möglich über Trisomie 21 zu lesen, um herauszufinden, was die Diagnose für die gemeinsame Zukunft bedeutet. Hätte er gewusst, was auf ihn zukommt, hätte er sich entspannen können, weiß er im Rückblick. Von Raphael und seiner Schwester Elena habe er viel gelernt. | Bildquelle: Jenny Klestil