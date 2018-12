Angela Merkel

18 Jahre stand Merkel an der Spitze der Partei. Auf dem Bundesparteitag in Essen am 10. April 2000 wurde sie das erste Mal zur Vorsitzenden gewählt. Als erste Frau an der Parteispitze prägte sie mehr als 18 Jahre lang die CDU und führte sie im November 2005 zurück an die Regierung.