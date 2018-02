CDU-Generalsekretäre von 1962 bis 2018

Peter Tauber

Mit Peter Tauber tritt der 15. CDU-Generalsekretär in 56 Jahren ab. Bereits 2017 hatte er eine schwere Krankheit publik gemacht. Der Historiker aus Hessen, der mit nur 39 Jahren ins Amt geholt wurde, hatte in der CDU nicht nur Freunde: Etlichen Konservativen waren nicht nur seine Social-Media-Aktivität oder seine Haltung zur Ehe für alle ein Dorn im Auge. In seiner Bewerbungsrede kündigte er an, die Partei "jünger, weiblicher, bunter" machen zu wollen - und gestand nach der Nominierung seiner Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer indirekt sein Scheitern ein. Nun gibt er die Geschäfte zwar an eine Frau ab - allerdings an eine, die zwölf Jahre älter ist als er.