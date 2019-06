Der Verdächtige im Fall Lübcke war in einem militanten Neonazi-Milieu in Hessen und Nordrhein-Westfalen aktiv. Stephan E. saß zudem wegen eines versuchten Sprengstoffanschlags in Haft.

Bei dem dringend Tatverdächtigen im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke handelt es sich nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" um einen 45-jährigen Mann aus Kassel, der ursprünglich aus Bayern stammt. Stephan E. war bereits mehrfach polizeilich aufgefallen und saß in den 1990er-Jahren wegen eines Angriffs auf Geflüchtete in Hessen in Haft - offenbar wollte er eine Sprengstoffexplosion herbeiführen.

Zudem soll der Verfassungsschutz ihn den hessischen NPD-Strukturen zugerechnet haben. E. nahm an rechtsextremen Kundgebungen und Demonstrationen in Hessen und Nordrhein-Westfalen teil. Er soll auch an dem Überfall von Neonazis am 1. Mai 2009 auf eine Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Dortmund beteiligt gewesen sein. Diese Attacke war maßgeblich von "Autonomen Nationalisten" ausgeführt worden, die von einigen Experten damals bereits als potenzielle Rechtsterroristen eingeschätzt wurden.

Nach einer schweren Körperverletzung soll E. eine DNA-Probe entnommen worden sein, die bei den Ermittlungen im Fall Lübcke nun zu einem Treffer geführt habe. Nach Informationen von NDR, WDR und SZ gibt es ein langes Vorstrafen beziehungsweise Erkenntnisregister bei den Behörden zu dem Verdächtigen. Auf seinem YouTube-Kanal soll er gedroht haben, wenn die Regierung nicht bald handele, werde es Tote geben. Gegenüber den Ermittlern schweigt er zu den Vorwürfen im Fall Lübcke.

E. hatte sich in den vergangenen Jahren offenbar aus der organisierten Neonazi-Szene zurückgezogen. Er soll den Behörden zuletzt nicht mehr als gewaltbereiter Rechtsextremist bekannt gewesen sein, wie NDR, WDR und SZ erfuhren. Ein persönliches Kennverhältnis zu Lübcke sei nicht bekannt.

Lübcke immer wieder bedroht

Der getötete CDU-Politiker Lübcke stand auf verschiedenen "Todeslisten" von Neonazis, rechtsradikale Blogs hatten 2015 seine Privatadresse veröffentlicht. Der CDU-Politiker wurde immer wieder bedroht - zuletzt unter anderem im Frühjahr 2019 unter einem Facebook-Posting der Ex-CDU-Politikerin Erika Steinbach.

Ein Nutzer kommentierte den Eintrag mit dem Bild einer Schusswaffe. Ein anderer schrieb an Lübcke gerichtet: "Sie stehen auf der sogenannten schwarzen Liste. Besorgen Sie sich schon mal einer Unterkunft außerhalb Deutschlands".

Drohungen gegen Lübcke unter einem Facebook-Posting von Erika Steinbach.

Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni tot auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen-Istha gefunden worden. Laut Obduktion wurde der 65-Jährige mit einer Kurzwaffe aus nächster Nähe erschossen. Er hinterlässt eine Frau und zwei erwachsene Kinder.