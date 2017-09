Zur Person

Gunter Pleuger, 1941 in Wismar geboren, war mehr als 30 Jahre lang beim Auswärtigen Amt beschäftigt. Von 2002 bis 2006 war er ständiger Vertreter Deutschlands bei den Vereinten Nationen. Als in New York heftig um eine völkerrechtliche Legitimation des Irak-Krieges gerungen wurde und Deutschland als nicht ständiges Mitglied in den Sicherheitsrat rückte, übernahm Pleuger zeitweise den Vorsitz des Gremiums. Von 2008 bis 2014 war Pleuger dann Präsident der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.