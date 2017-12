Es ist Winter. Das sorgt für schöne Bilder, aber auch für die üblichen negativen Folgen - derzeit vor allem in NRW: Flüge fallen aus, es gibt Unfälle, Züge kommen zu spät oder gar nicht. Auch für den Sport hat der Schnee Folgen - und sorgt für ein Kuriosum in der Bundesliga.

In Deutschland haben Schnee und Straßenglätte zu vielen Unfällen geführt und den Verkehr behindert. In der Nähe von Cuxhaven starb ein Mann bei einem Unfall. In den meisten anderen Fällen blieb es bei Blechschäden.

Besonders stark betroffen war Nordrhein-Westfalen und hier besonders die Region zwischen Köln, Wuppertal und Siegen. Lange Staus gab es unter anderem auf der A1 im Bergischen Land und auf dem Kölner Ring. In Wuppertal und im Märkischen Kreis stellten die Verkehrsbetriebe den Busverkehr komplett ein. Wuppertal war am Nachmittag auch per Zug nicht zu erreichen. Die Bahn in Nordrhein-Westfalen riet ihren Kunden generell, Reisen nach Möglichkeit zu verschieben.

Auch Flugausfälle und Verspätungen gab es - unter anderem an den Airports Frankfurt, Düsseldorf und Köln/Bonn.

Viele Briten ohne Winterreifen unterwegs

Auch in Teilen Großbritanniens führte das Wetter zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Am Flughafen Birmingham und den Londoner Airports Stansted und Luton kam der Flugbetrieb zeitweise zum Stillstand. Viele Flüge mussten gestrichen werden. In Teilen des Landes wurde dazu aufgerufen, nur im Notfall ins Auto zu steigen. Viele Züge fuhren nur mit Verspätung.

Schnee ist im Süden Großbritanniens relativ ungewöhnlich. Viele Autos sind nicht mit Winterreifen ausgestattet. Entsprechend schnell bricht der Verkehr zusammen. Auch die M1 - die wichtigste Autobahn von London in den Norden Englands - musste zeitweise gesperrt werden.

Die schöne Seite des Wetters: Das britische Ironbridge im ungewohnten Schneekleid. Die unangenehme Seite des Wetter: Auf Grund gelaufene Fähre im Hafen von Calais.

Fähre in Calais läuft auf Grund

Neben dem Schnee ist auch der Wind ein Problem - in Großbritannien ebenso wie auf der anderen Seite des Ärmelkanals in Frankreich. Im Hafen von Calais lief im Sturm eine Fähre auf Grund. An Bord waren bis zu 300 Menschen, verletzt wurde niemand. "Das Schiff schwimmt inzwischen wieder und wir hoffen, dass wir unsere Passagiere so bald wie möglich auf ein anderes Schiff bringen können", sagte ein Sprecher der Fährgesellschaft P&O am Nachmittag.

Elf Meter - zu Fuß abgeschritten

Auswirkungen hatte das Wetter auch auf Sportereignisse: Der Beginn des Einzelwettkampfs der Skispringer in Titisee-Neustadt im Schwarzwald musste verschoben werden - wegen starker Winde und über 20 Zentimeter Neuschnee.

Im Fußball sorgte der Schnee für ein Kuriosum: Beim Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg entschied Schiedsrichter Robert Kampka nach einer Viertelstunde auf Strafstoß für den 1. FC Köln. Der Elfmeterpunkt war nach den starken Schneefällen aber nicht zu finden. Also schritt Kampka - wie in einem Jugendspiel - von der Torlinie elf Meter ab, Sehrou Guirassy legte den Ball dort ab und verwandelte den Elfmeter zum 2:0. Das Spiel im Schneetreiben verlief auch danach ungewöhnlich. Am Ende verlor Köln 3:4.

Ja wo ist er denn? Kölns Jannes Horn, Sehrou Guirassy, Schiedsrichter Robert Kampka und Kölns Salih Azcan (l-r) suchen den Elfmeterpunkt.