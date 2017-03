Kurz vor dem achten Jahrestag des Amoklaufs von Winnenden haben sich die Unfallkasse und der Vater des Amokläufers außergerichtlich geeinigt. Wann das Geld gezahlt wird, ist aber noch unklar.

Der Rechtsstreit zwischen der Unfallkasse Baden-Württemberg und dem Vater des Amokläufers von Winnenden (Rems-Murr-Kreis) ist beigelegt. Der Vater von Tim K. erklärte sich bereit, 500.000 Euro für einen Teil der Behandlungskosten von Opfern und Hinterbliebenen der Tat zu zahlen, wie ein Sprecher der Unfallkasse am Freitag in Stuttgart mitteilte. Mit dem außergerichtlichen Vergleich sind nun alle Ansprüche für die Heilbehandlungskosten und Therapien von betroffenen Lehrern und Schülern nach dem Amoklauf vom 11. März 2009 abgegolten.

Wann das Geld an die Kasse gezahlt wird, ist noch unklar

Allerdings habe der Vater von Tim K. erklärt, dass er im Moment kein Geld habe und nicht zahlen könne, sagte der Sprecher dem SWR. Dennoch habe sich die Kasse auf den außergerichtlichen Vergleich eingelassen, um einen vollstreckbaren Titel gegen den Vater zu haben. Dieser sei die Voraussetzung, um zu einem möglichen späteren Zeitpunkt an das Geld zu gelangen. Bislang seien der Unfallkasse rund 700.000 Euro an Kosten entstanden - für Rentenzahlungen und Ausgaben für die psychologische Betreuung.

Die Summe wurde im Gerichtsurteil 2015 nicht festgelegt

Das Landgericht Stuttgart hatte den Vater bereits 2015 zur Zahlung verurteilt. Damals wurde aber die Summe nicht festgelegt.

Der 17-jährige Tim K. hatte im Jahr 2009 an seiner ehemaligen Schule in Winnenden und auf der Flucht in Wendlingen 15 Menschen und sich selbst erschossen. Sein Vater Jörg K., ein Sportschütze, war wegen fahrlässiger Tötung zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er die Tatwaffe unverschlossen aufbewahrt hatte.