Prinz William und seine Ehefrau Kate kommen nach Deutschland: Allein das bringt die Freunde des britischen Königshauses in Wallung. Und dann sind auch noch die Kinder George und Charlotte dabei - besser kann das Land derzeit nicht die Berichte über den Brexit verdrängen.

Von Thomas Spickhofen, ARD-Studio London

Familienfest mit den Royals. Prinz William hebt seinen Sohn George auf ein Pony. "Na, wie ist das?", fragt der Vater den Sohn. Es sind Szenen wie diese im vergangenen Jahr in Kanada, die Sympathie wecken sollen für die britische Königsfamilie und damit auch für Großbritannien.

In den turbulenten Zeiten rund um den Brexit ist der Charme der Royals eine diplomatische Allzweckwaffe für die Briten. Denn die Mitglieder der Königsfamilie sind wichtige "politische Figuren auf dem Spielbrett", sagt Königshausreporter Rob Jobson, "auch wenn sie nicht unmittelbar an einer politischen Debatte teilnehmen können".

Es wird einiges geboten

Drei Tage werden die Cambridges, wie sie daheim genannt werden, in Deutschland bleiben. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge werden gemeinsam mit George, der am Samstag vier Jahre alt wird, und Charlotte, die gerade zwei geworden ist, Berlin, Heidelberg und Hamburg besuchen. Eine Gartenparty und ein Ruderrennen stehen ebenso auf dem Programm wie Besichtigungen und zahlreiche Gespräche.

Glanz und Glamour sind ganz wichtig, sagt Reporter Jobson. Schließlich träfen die Cambridges nicht nur Angela Merkel und andere politische Führer, sondern auch andere bedeutende Gäste. "Die britische Botschaft nutzt die Strahlkraft des königlichen Paares, um diese Leute miteinander ins Gespräch zu bringen. Das ist die perfekte Gelegenheit, im Glanz eines freundschaftlichen Besuches."

In Polen kam die königliche Familie schon gut an - in Deutschland soll das nicht anders sein, hofft das Königshaus.

Mehr Pflichten für William

Dass die beiden Kinder mit dabei sind, hat sich erst relativ spät ergeben. Die Familie zieht gerade vom Nordosten Englands dauerhaft nach London, William hat seinen Job als Rettungsflieger aufgegeben und wird mehr royale Pflichten übernehmen. Der Zweite in der Thronfolge muss mehr ran, weil der Großvater sich aus der "Firma" zurückzieht und auch die Großmutter schon 91 ist.

George kommt im September in die Schule, Charlotte in den Kindergarten. Familienleben pur in der Königsfamilie, vielleicht gibt es so bald nicht mehr die Gelegenheit zu einer mehrtägigen Reise zu viert.

Vier sind besser als zwei

Aber natürlich bekommt der Besuch durch die beiden Kinder gleich auch nochmal einen zusätzlichen Schub in der öffentlichen Wahrnehmung, sagt die Königshaus-Historikerin Kate Williams. Man wisse, dass das Interesse "gleich doppelt so groß" sei, wenn George und Charlotte mit dem königlichen Paar kommen. Die Kinder bekämen viel mehr Aufmerksamkeit als die anderen Mitglieder der Königsfamilie.

Das hilft bei der Verbreitung der politischen Botschaft. Bei seinen Ansprachen wird William dem Thema Brexit nicht ausweichen können. Wie das klingen wird, das war vor kurzem bei seinem Besuch in Paris zu hören. Die Freundschaft werde weitergehen, sagte William, unabhängig von der britischen Entscheidung, die Europäische Union zu verlassen.

Was kommt jetzt? Die Frage dürfte George und Charlotte auch in Deutschland beschäftigen.

Das Erste berichtet in zwei Sondersendungen um 14.10 Uhr und um 21. 45 Uhr über den Besuch der königlichen Familie.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 19. Juli 2017 um 12:00 Uhr.