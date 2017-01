Straßen überschwemmt, Autos unter Wasser, Dämme überspült: Die Sturmflut an der Ostseeküste richtet teils große Schäden in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern an. In vielen weiteren Teilen Deutschlands sorgt Tief "Axel" für Frost und Glätte.

Eiskaltes stürmisches Winterwetter hält die Menschen in vielen Teilen Deutschlands in Atem - und tut dies wohl auch weiterhin. An den deutschen Ostseeküsten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern führte die stärkste Sturmflut seit 2006 zu zahlreichen Überschwemmungen und Schäden. Betroffen waren etwa Kiel, Lübeck, Rostock, Warnemünde, Flensburg, Eckernförde, Wismar und Usedom. Nicht nur auf Rügen wurden einzelne Deiche überspült, unter Wasser gesetzte Autos mussten abgeschleppt werden. Häuser in Strandnähe liefen teils voll.

Vor Mitternacht war der Höhepunkt der Flut an vielen Orten erreicht - die Pegelstände lagen meist zwischen 150 und 170 Zentimeter höher als üblich und übertrafen zum Teil die Prognosen. In Wismar wurden sogar 1,83 Meter gemessen. Größere Schäden verursachte die Sturmflut etwa auf der Insel Usedom. Hier wurde die Alarmstufe drei ausgerufen. Treppenaufgänge, Imbissbuden und Teile von Strandpromenaden seien weggerissen worden, sagte ein Sprecher des Kreises Vorpommern-Greifswald.

Eva Diederich, NDR, zur Sturmflut an der Ostseeküste

Umgeknickte Bäume und glatte Straßen

Schon in der Nacht zum Mittwoch hatte das Tief "Axel" für umgeknickte Bäume und Schneeverwehungen gesorgt. Vor allem in Bayern verursachte der Wintereinbruch mit Schnee und Wind im Laufe des Tages Dutzende Verkehrsunfälle. Auch in Niedersachsen, Thüringen und Sachsen krachte es nach Schneeschauern, Glätte und Schneeverwehungen mehrfach. An der Bahnstrecke von Bremen nach Hannover fielen mehrere Bäume um.

Besonders im Süden und Osten Deutschlands kann es aber auch heute noch bei kräftigen Schnee- und Graupelschauern zu Wintergewittern kommen, warnte ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Freitag sei in ganz Deutschland tagsüber "gemäßigter Frost" bis minus sieben Grad zu erwarten.

Eine gute Nachricht gab es vom DWD für die Wintersportorte. Vielerorts würden dort "nennenswerte Neuschneemengen" erwartet. Und wegen der Kälte könnten diese vorerst auch liegenbleiben. Tief "Axel" hingegen sollte von Skandinavien quer über die Ostsee weiter nach Weißrussland ziehen.

