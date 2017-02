Sturmtief "Thomas" rauscht über Deutschland hinweg. Bislang gibt es nur geringe Schäden. Die Karnevalisten mussten allerdings einige Veranstaltungen streichen oder vorzeitig beenden. Auch in Großbritannien und Irland tobt ein Unwetter - teils mit heftigen Auswirkungen.

Das Sturmtief "Thomas" färbt die Unwetterkarte für Deutschland gelb, orange und rot - der Deutsche Wetterdienst hat für das gesamte Bundesgebiet Warnungen ausgesprochen. Bis zum Freitagvormittag sind Regen, Gewitter und Sturmböen mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern angekündigt. Am heftigsten tobt "Thomas" durch das Ruhrgebiet, der Norden kommt laut den Vorhersagen glimpflicher davon.

Größere Schäden hat der Sturm bislang nicht verursacht. Am Dortmunder Hauptbahnhof stürzte eine Oberleitung auf einen Zug. Ob wirklich der starke Wind die Ursache war, steht laut Polizei aber nicht fest. Verletzt wurde niemand. In Dresden wurde zur Sicherheit das sogenannte Bus-Monument mit zusätzlichen Gewichten am Sockel versehen. Die drei auf der Motorhaube stehenden Busse vor der Frauenkirche sollen ein Mahnmal für die Stadt Aleppo in Syrien sein, die durch den dort herrschenden Krieg zerstört wurde.

Karnevalsfeiern abgebrochen

Im Ruhrgebiet verhagelte das Sturmtief allerdings vielen Jecken die Karnevalslaune. In Bonn wurde die Party auf dem zentralen Münsterplatz abgesagt und auch das Altweibertreffen auf dem Alten Markt in Mönchengladbach wurde gestrichen. In Düsseldorf mussten die Altweiber vorzeitig ihr Bühnenprogramm beenden.

In der Karneval-Hochburg Köln zogen zwar rund 20.000 Kostümierte durch die Straßen, im Vergleich zu den Vorjahren waren das aber weniger Feiernde, hieß es von der Stadtverwaltung. In der Stadt waren durch die Sturmwarnung die städtischen Parks und Friedhöfe geschlossen worden, zudem wurden die Menschen aufgerufen, waldreiche Gebiete zu meiden. In Deutschland soll sich die Sturmfront bis spätestens Donnerstagnachmittag verzogen haben. Zwar bleiben laut Deutschem Wetterdienst noch Regen und vereinzelte Gewitter zu erwarten, der Wind soll aber deutlich nachlassen.

Verletzte und eine Tote in Großbritannien

Ein wesentlich größeres Chaos hat der Sturm "Doris" in Großbritannien angerichtet. Landesweit mussten zahlreiche Flug- und Bahnverbindungen gestrichen werden oder hatten Verspätung. Am Londoner Flughafen Heathrow, dem größten Airport des Landes, wurden nach Angaben der Flughafenverwaltung rund zehn Prozent der Flüge annulliert.

Meterhohe Wellen brechen sich am Pier von Newhaven in Großbritannien.

In Liverpool wurde der Hafen wegen starker Windböen geschlossen. Auch Schulen waren von dem Unwetter betroffen, in der Küstenregion bei Aberdeen fiel der Unterricht aus. Im zentralenglischen Ort Wolverhampton wurde eine Frau von herumfliegenden Trümmerteilen am Kopf getroffen. Sie verstarb noch am Unfallort. Mehrere Menschen wurden zudem durch umstürzende Bäume verletzt. Für Donnerstag wurden in Schottland und im Nordwesten Englands bis zu 30 Zentimeter Schneefall vorhergesagt.

Mit Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 150 Kilometern pro Stunde fegt "Doris" auch über Irland hinweg: Bis zu 80.000 Haushalte in Irland und Nordirland waren zwischenzeitlich ohne Strom.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 23. Februar 2017 um 20:00 Uhr.

