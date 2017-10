Nach Sturm "Xavier" Bahnverkehr erheblich beeinträchtigt

Wer einen Tag nach dem Sturm "Xavier" mit der Bahn reisen will, muss geduldig sein. Im Norden und Nordosten Deutschlands wird es der Bahn zufolge größtenteils keine Züge im Fernverkehr geben. Das könne sich auch auf das bundesweite Streckennetz auswirken, so das Unternehmen.

Reisende und Pendler müssen auch einen Tag nach Sturmtief "Xavier" mit Zugausfällen, erheblichen Verspätungen und langen Wartezeiten an Bahnhöfen rechnen. Die Einstellung des Verkehrs im Norden und Nordosten Deutschlands gestern könne sich auch heute auf das bundesweite Netz der Bahn auswirken, sagte ein Sprecher in der Nacht.

Für Freitagmorgen sollten Fernreisende eher Geduld als Hoffnung auf schnelle Besserung mitbringen. "Strecken, auf denen wir am Abend nicht mehr gefahren sind, werden wir auch am Morgen gar nicht oder nur sehr eingeschränkt befahren können", sagte der Sprecher.

Für die Reisenden im Norden und Nordosten werde es nach Angaben der Bahn "größtenteils" keine Züge im Fernverkehr geben. Der Sprecher rät Reisenden deutschlandweit, sich mithilfe einer App über Ausfälle und Verspätungen zu informieren.

Gestrandet am Bahnhof

Die Nacht verbrachten viele Gestrandete in Hotels, in von der Bahn bereitgestellten Zügen oder auf dem Bahnsteig. Insgesamt 20 Züge stellte die Bahn zur Verfügung. So standen zum Beispiel drei Übernachtungszüge in Kassel-Wilhelmshöhe, außerdem gab es sogenannte Hotelzüge auch in Berlin am Hauptbahnhof und an den Stationen Spandau und Südkreuz sowie an den Hauptbahnhöfen in Köln, Dortmund, Bielefeld, Düsseldorf, Leipzig, Hamburg und Hannover.

In Kassel waren Schnellzüge gestrandet, weil sie aus dem Süden nicht weiter in Richtung Norden fahren konnten. Ähnliches passierte an Bahnhöfen in Köln und Leipzig.

Sturmtief "Xavier" zieht über Norddeutschland

tagesthemen 22:15 Uhr, 05.10.2017, Marcel Müller/Alexander Westermann, NDR







Fernverkehr am stärksten betroffen

Der Sturm legte am nicht nur den Fernverkehr lahm. Auch die öffentlichen Netze von Großstädten wie Berlin oder Hamburg waren beeinträchtigt.

Von den Beeinträchtigungen im Zugverkehr waren besonders Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt betroffen. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist noch ungewiss. Es sei nicht auszuschließen, dass es auch am Wochenende noch Auswirkungen auf den Verkehr gebe, teilte das Unternehmen mit.

Sieben Menschen ums Leben gekommen

Die Bahn überprüfte den Angaben zufolge die ganze Nacht ihre Strecken. Auf manchen Abschnitten sei dies aber ohne Tageslicht nicht oder nur schlecht möglich, so der Sprecher.

Das Sturmtief hatte am Donnerstag mindestens sieben Menschen in Deutschland das Leben gekostet. Am späten Abend entspannte sich zumindest die Wetterlage.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 05. Oktober 2017 um 17:00 Uhr und 20:00 Uhr.