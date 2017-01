Das Sturmtief "Egon" ist in Deutschland angekommen und führte mit starkem Sturm zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen im Saarland. Der Sturm soll von Westen weiter über Deutschland ziehen und starken Schneefall bringen.

Umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecken und Schnee auf den Straßen: Tief "Egon" hat in der Nacht von Westen her Deutschland erreicht. Im Saarland und in Rheinland-Pfalz fegte der Wind teils mit Orkanstärke über das Land und entwurzelte Bäume. Es kam zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen.

"Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken. Auf dem 554-Meter-hohen Weinbiet in Rheinland-Pfalz erreichte der Wind Geschwindigkeiten von bis zu 148 Kilometern in der Stunde.

"Bis zu 30 Zentimeter Schnee"

Auch in Hessen brachte "Egon" Sturm. "Wir haben schon um die 50 Einsätze wegen umgestürzten Bäumen und Gegenständen, die auf die Fahrbahn geflogen sind", sagte ein für den Bereich Südhessen zuständiger Polizeisprecher in Darmstadt. Auf einigen Bahngleisen sorgte das Unwetter ebenfalls für Probleme: Die Strecken Gießen-Frankfurt und Darmstadt-Bensheim mussten in den frühen Morgenstunden gesperrt werden, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn.

"Egon" bringt wohl auch weiter Sturmböen und Schnee: Bis zu 30 Zentimeter Schnee innerhalb von sechs Stunden seien in Lagen von 400 bis 600 Metern möglich, erwartete Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis zum Mittag werde "Egon" dann in Richtung Polen weiterziehen. Bei nassem Schnee und starkem Wind könnten erneut Stromleitungen und Bäume umknicken. "Das ist eine sehr gefährliche Kombination", sagte Leyser.

Gewitterbedingte Unfälle

In der Mitte, im Süden und an der Nordsee sind Sturmböen möglich, die auf Bergen sogar Orkanstärke erreichen könnten. Dort erwarte der DWD Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometern pro Stunde. Am Wochenende dürften vor allem im Hochland winterliche Bedingungen herrschen.

Doch der starke Wind könnte Wintersportlern und Spaziergängern auch dann noch den Spaß verderben. Bereits am Donnerstag hatten Schnee und glatte Straßen in Teilen Deutschlands den Verkehr erschwert. Bei Unfällen in Bayern kamen drei Menschen ums Leben. Auch in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gab es witterungsbedingte Unfälle.

Extremwetter hat Teile Europas im Griff

Auch andere Ländern in Europa hat der Winter voll im Griff: In Finnland waren mehrere tausend Menschen ohne Strom. Bei schlechter Sicht auf den Straßen verunglückten Autos und Lieferwagen. Fähren konnten nicht anlegen, in der Ostsee wurden fast rekordhohe Wellen gemessen. In Tschechien gab es wegen schnee- und Eisglätte schwere Unfälle. Dabei starb eine Frau, mehrere Menschen wurde verletzt.

Derweil zog sich der Winter aus Griechenland nach fast einer Woche zurück. Allerdings hinterließ er schwere Schäden: Vor allem im gebirgigen Mittelgriechenland und auf zahlreichen Inseln. Dort waren Dächer eingestürzt, Wasserleitungen geplatzt, vielerorts gibt es noch Probleme mit der Stromversorgung. Meteorologen warnten vor Überschwemmungen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 12. Januar 2017 um 18:00 Uhr.