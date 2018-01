Tarifkonflikt Metaller legen die Arbeit nieder

Die Gewerkschaft erhöht den Druck. Mit Warnstreiks in ganz Deutschland will die IG Metall ihren Forderungen in den stockenden Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen. Die Arbeitgeber drohen mit Klage.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie haben Metallarbeiter in mehreren Bundesländern mit Warnstreiks begonnen. Mit Beginn der Nachtschicht am späten Dienstagabend sind unter anderem in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Bremen einzelne Betriebe bestreikt worden, wie Sprecher der IG Metall in den jeweiligen Bezirken mitteilten. Mit dem Beginn der Tagschichten soll der Streik auf insgesamt 80 Unternehmen im gesamten Bundesgebiet ausgeweitet werden.

Die Arbeit soll nach dem Willen der Gewerkschaft 24 Stunden ruhen. Die IG Metall sprach vor Beginn von bis zu 500.000 Beteiligten über sämtliche Betriebsgrößen, Regionen und Branchen hinweg. Weitere Aktionen sollen folgen. Laut Gewerkschaft sollen bis Freitag die Beschäftigten in mehr als 250 Betrieben in ganz Deutschland die Arbeit niederlegen.

Keine neuen Gespräche vor Samstag

Die Arbeitgeber wollen sich juristisch gegen den Warnstreik wehren. So kündigte der Arbeitgeberverband Nordmetall bereits an, vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main zu klagen. Dort hat die IG Metall ihren Hauptsitz. Am Vormittag wollen sich die Präsidenten der regionalen Arbeitgeberverbände entscheiden, ob sie sich der Klage von Nordmetall anschließen.

Die IG Metall will durch die Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen, damit in die festgefahrenen laufenden Tarifauseinandersetzungen wieder Bewegung kommt. Allerdings betonte Bayerns IG Metall-Bezirkschef Jürgen Wechseler, dass es während der aktuellen Warnstreikwelle keine neuen Gespräche geben könne.

Die Verhandlungen sind festgefahren

Weitere Verhandlungen wären damit erst am Samstag möglich. Am vergangenen Wochenende waren Gespräche zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern in Stuttgart abgebrochen worden. Beide Seiten machten sich gegenseitig dafür verantwortlich.

Die IG Metall verlangt sechs Prozent mehr Geld und Möglichkeiten zur Reduzierung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Bestimmte Gruppen wie Schichtarbeiter, pflegende Angehörige oder Eltern junger Kinder sollen nach ihrer Vorstellung einen Teilausgleich für entgangenen Lohn erhalten, was die Arbeitgeber strikt ablehnen. Sie verlangen zudem, das verfügbare Arbeitsvolumen zu erhalten.