Wanderer, die vom Jochberg im Oberland aus das Silvesterfeuerwerk sehen wollten, haben einen Waldbrand ausgelöst. Seit Stunden ist die Feuerwehr im Einsatz - unterstützt von Löschhubschraubern aus Tirol. Von Henning Pfeifer und Günther Rehm

Seit den frühen Morgenstunden bekämpft die Feuerwehr den ausgedehnten Waldbrand am Jochberg zwischen Kochelsee und Walchensee im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Zwei Münchner - 36 und 32 Jahre alt - waren auf den Berg gestiegen, um von dort oben das Silvesterfeuerwerk zu sehen. Kurz nach Mitternacht stürzte der 32-Jährige etwa hundert Meter ab, brach sich ein Bein und rief mit seinem Handy um Hilfe.

Rauchwolken kilometerweit zu sehen

Um zusätzlich auf sich aufmerksam zu machen, zündete er ein Signalfeuer, das jedoch außer Kontrolle geriet. Derzeit sind rund zehn Hektar Wald- und Wiesenfläche abgebrannt. Das entspricht 14 Fußballfeldern. Die Bundesstraße 11 zwischen Urfeld und Kochel am See ist gesperrt. Kräfte von Bergwacht und Polizei konnten den Verletzten retten; er ist in einem Krankenhaus.

"Ich glaube, alles was einen Schlauch hat, ist vor Ort." Ein Polizeisprecher am Morgen

Polizei: Jochberggebiet unbedingt meiden

Das Luftfahrtbundesamt hat eine Flugverbotszone über dem vom Waldbrand betroffenen Gebiet eingerichtet, um die Löscharbeiten mit Hubschraubern aus Tirol nicht zu behindern. Dies teilte das Polizeipräsidium in Rosenheim dem BR mit. Wanderern und anderen Bergsportlern wird dringend geraten, auf Freizeitaktivitäten im Umkreis des Jochberggebietes zu verzichten.

Quelle: Bayern 1 - Regionalnachrichten für Oberbayern 01.01.2017