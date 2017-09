Sechs Wochen nach der Entführung eines Vietnamesen in Berlin hat die Bundesregierung einen weiteren Mitarbeiter der vietnamesischen Botschaft ausgewiesen. Er wird verdächtigt, in den Fall verwickelt zu sein. Auch wird eine Entschuldigung erwartet.

Die Bundesregierung hat im Fall des aus Berlin verschwundenen vietnamesischen Geschäftsmannes Trinh Xuan Thanh einen weiteren Diplomaten ausgewiesen. Der Mitarbeiter der vietnamesischen Botschaft steht nach Angaben des Auswärtigen Amtes im Verdacht, "dass er in diesen Vorfall verwickelt war". Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, der Diplomat und seine Familie hätten vier Wochen Zeit, das Land zu verlassen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass der vietnamesische Geheimdienst und die Botschaft der Sozialistischen Republik an der Entführung des Asylbewerbers und ehemaligen Funktionärs der Kommunistischen Partei nach Vietnam mitgewirkt haben. Zeugen hatten am 23. Juli in einem Berliner Park beobachtet, wie ein Mann und eine Frau mit Gewalt in ein Auto bugsiert wurden. Später tauchten beide in der Hauptstadt Hanoi auf. Die Bundesregierung forderte daraufhin den Vertreter des vietnamesischen Nachrichtendienstes an der Botschaft zur Ausreise auf.

Regierung fordert "Entschuldigung"

Zudem verlangte Berlin von der Regierung in Hanoi, die Verantwortlichen für den Vorfall zur Rechenschaft zu ziehen. Als weitere Bedingung für eine Normalisierung der Beziehungen erwartet die Bundesregierung eine "Entschuldigung". Diesen Forderungen sei die vietnamesische Regierung bislang nicht nachgekommen, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes.

Er betonte, Deutschland werde nicht zulassen, dass dieser völkerrechtswidrige Vorfall "unter den Teppich gekehrt wird". Nach seinen Angaben hielt der vietnamesische Außenminister Pham Binh Minh in einem Brief an Bundesaußenminister Sigmar Gabriel Ende August an der Darstellung fest, Trinh Xuan Thanh sei freiwillig in seine Heimat zurückgekehrt.