Unwetter bei Hildesheim "Wir waren völlig hilflos"

Diesen Tag wird Harald Mahnkopf aus Sottrum in der Gemeinde Holle (Landkreis Hildesheim) so schnell ganz sicher nicht vergessen. Nach dem heftigen Unwetter am Samstagabend steht er fassungslos auf seinem Grundstück. Der Garten und der kleine Swimmingpool sind von einer dicken Schlammschicht überzogen, auch im Keller haben die Wassermassen ihre Spuren hinterlassen. "Das Wasser kam blitzartig", erzählt Mahnkopf. "Ich konnte nur noch die Rolläden zumachen und dann hat es hier auch schon einen halben Meter hoch gestanden. Wir waren völlig hilflos." Auch sein Nachbar Reinhard Pöpke ist von der Naturgewalt geschockt. "So etwas Heftiges habe ich bisher noch nicht erlebt", sagt er. "Wir hatten vor 30 Jahren schon mal eine Überschwemmung hier, aber das hat alles getoppt."

Autos schwimmen durch den Ort

Mahnkopf und Pöpke sind bei weitem nicht die einzigen Betroffenen. Das plötzliche Gewitter mit Starkregen hat gleich in mehreren Orten im Landkreis Hildesheim eine Spur der Verwüstung hinterlassen. "Die Schäden an Straßen und Häusern sind massiv", sagte der stellvertretende Gemeindebrandmeister, Marcus Gehrke, am Sonntagnachmittag NDR.de. Die Feuerwehr sei noch immer damit beschäftigt, Schlamm zu beseitigen und Straßen zu reinigen. In Sottrum rissen die Wassermassen sogar mehrere Autos mit, die mittlerweile vom Technischen Hilfswerk geborgen wurden. Ein kleiner Bach war am Samstagabend innerhalb weniger Minuten zu einem reißenden Strom geworden und hatte Gärten und Straßen mit Schlamm überspült. In Almstedt bahnte sich das Wasser durch drei Straßen den Weg bis in den Ortskern. Auch hier brachte die Flutwelle große Schlammmassen mit, die in Gärten und Kellern liegen blieben. Ebenfalls betroffen waren Wehrstedt und Hackenstedt, wo der Schlamm 30 Zentimeter hoch im neuen Feuerwehrhaus stand.

Feuerwehr bis in die Nacht im Dauereinsatz

Im Landkreis Hildesheim liefen zahlreiche Keller voll.

Nach Angaben von Bad Salzdetfurths Gemeindebrandmeister Matthias Bellgardt musste die Feuerwehr insgesamt 96 Mal ausrücken. Rund 180 Einsatzkräfte von allen elf Ortsfeuerwehren waren bis 2.30 Uhr damit beschäftigt, Straßen vom Schlamm zu befreien und vollgelaufene Keller auszupumpen. In Wesseln wurde ein Mann vom Wasser in ein Abflussrohr gerissen. Er konnte nur mit viel Glück ohne größere Blessuren gerettet werden. Erheblichen Schaden richtete eine Schlammlawine an, die in Bodenburg in die Becken des Freibads schwappte. Das Bad ist bis auf Weiteres nicht nutzbar. Am Sonntag versuchte die Feuerwehr, das Schwimmbecken von den braunen Wassermassen zu befreien. Auch in der Stadt Hildesheim musste die Feuerwehr Keller auspumpen und einige umgestürzte Bäume von den Straßen bergen.

Hoher Schaden an Häusern und Autos

Zur genauen Schadenshöhe konnten Feuerwehr und Polizei noch keine Angaben machen. Klar sei allerdings schon jetzt, dass zahlreiche Häuser saniert werden müssen. Außerdem seien Dutzende Autos beschädigt worden. Auch Reinhard Pöpke steht jede Menge Arbeit bevor. "Bei mir im Keller waren 30 Zentimeter Schlamm", sagt er. "Hier muss eigentlich alles renoviert und rausgerissen werden. Das ist schon eine Katastrophe."

