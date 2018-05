Überspülte Straßen, überflutete Keller, Überschwemmungen: Auf sommerliche Temperaturen folgten heftige Unwetter. Allein in Hamburg rückte die Feuerwehr zu Hunderten Unwettereinsätzen aus.

Nach den heftigen Unwettern an Christi Himmelfahrt haben die Aufräumarbeiten begonnen. Besonders heftig traf es am Feiertag Norddeutschland: Fast 2000 Mal war die Feuerwehr in Schleswig-Holstein und Hamburg wegen des Unwetters im Einsatz. Starkregen überschwemmte vor allem Oststeinbek (Kreis Stormarn), den Hamburger Stadtteil Lohbrügge und Quickborn (Kreis Pinneberg).

Ein Auto liegt in Hamburg-Lohbrügge in einer Senke die nach heftigem Regen entstanden ist. Das anliegende Wohnhaus musste wegen der Unterspülung evakuiert werden.

100 Liter Regen pro Quadratmeter

Innerhalb von 20 Minuten wurden in Oststeinbek rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter gemessen. Mehr als 400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Am Freitagmorgen waren sie noch dabei, vollgelaufene Gebäude auszupumpen. Die historische Wassermühle Oststeinbeks wurde ebenfalls unterspült.

"Wir haben dort drei Personen mit Booten evakuiert. 15 Minuten später ist dann eine Seitenwand des Gebäudes eingestürzt", sagte ein Feuerwehrsprecher in Oststeinbek. Ein Bahndamm wurde unterspült und drohte laut Höft einzustürzen.

Ortsdurchfahrt vom Schlamm überspült

Auch im Osten Hessens war die Feuerwehr noch am Morgen im Einsatz. In Ortschaften rund um Fulda standen in der Nacht mehrere Straßen unter Wasser. Es gab mehrere Sperrungen, Keller liefen voll. In einigen Häusern sei Heizöl ausgelaufen, so die Polizei.

In Schönnbrunn in Thüringen entstanden bei den heftigen Regenfällen 60.000 Euro Schaden. Keller waren überflutet, die Ortsdurchfahrt vom Schlamm umliegender Felder überspült.

Schneeschicht auf der Straße

Mit Schneeschiebern musste im Landkreis Schweinfurt gegen eine dicke Schneeschicht auf der Straße angerückt werden, die ein Hagelschauer zwischen 16 und 17 Uhr hinterlassen hatte. Auch in der Rhön waren wegen des Hagels einige Schneeschieber im Einsatz.

Verletzt wurde bei den Unwettern niemand.