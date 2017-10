Streitthema Obergrenze Merkel mahnt CSU zur Einigung

Kanzlerin Merkel setzt auf Einigkeit in der Union - auch wenn das beim Thema Obergrenze ein hochgestecktes Ziel scheint. Doch auch dafür müssen die Schwesterparteien eine Lösung finden. Denn die könnte entscheidend sein in den bevorstehenden Sondierungsgesprächen mit FDP und Grünen.

So ganz verdaut hat Bundeskanzlerin Angela Merkel das schlechte Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl noch nicht. 32,9 Prozent der Stimmen für die eigene CDU, die Schwesterpartei CSU stürzt in Bayern auf 38,8 Prozent. Dieses Ergebnis, es "ist und bleibt enttäuschend", sagt Merkel knapp zwei Wochen nach dem Wahldebakel auf dem "Deutschlandtag" der Jungen Union in Dresden.

Doch Kopf einziehen gilt nicht - um die verloren Wähler müsse nun gekämpft werden, aus dem Wahlausgang müssten Lehren gezogen werden. Für große Töne ist nun nicht die Zeit - ganz im Gegenteil: "Ich rate uns nun allen dazu, gemeinsam demütig zu sein", sagt Merkel weiter.

Kanzlerin Merkel spricht beim "Deutschlandtag" der Jungen Union

Merkel: Kein "Kinderglaube" bezüglich Flüchtlingspolitik

Und noch einen roten Leitfaden zieht die Kanzlerin: Einigkeit. Gerade innerhalb der Union. Darum appelliert die CDU-Chefin an die Schwesterpartei, in Streitpunkten Einigungen zu finden. Vor allem ein Thema sorgt zwischen den beiden Parteien immer wieder für Reibereien: die Flüchtlingspolitik. Dieser Punkt habe die CDU und CSU wie kein anderes Thema erschüttert, räumt Merkel ein. Hinter ihrer Entscheidung, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen und ihrer Flüchtlingspolitik stehe sie aber bis heute, betonte Merkel: "Wer glaubt, ich hätte für zwei Selfie-Fotos die Leute eingeladen - das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung."

Die CSU hat ihr Steckenpferd in Sachen Migration bereits 2015 gefunden. Seitdem fordert sie die Obergrenze für aufzunehmende Flüchtlinge. Nicht mehr als 200.000 pro Jahr - diese Zahl schien für CSU-Chef Horst Seehofer und seine Parteikollegen noch bis vor Kurzem wie in Stein gemeißelt.

Doch in Stein gemeißelte Forderungen funktionierten eben nicht, Lösungen sollen her, entgegnet Merkel in Dresden. Aber es sollen Lösungen sein, für die sich "auch keiner verleugnen" müsse. Kompromisse sollen also ausdiskutiert werden.

Für CSU keine Frage von "Begrifflichkeiten"

Doch wie kompromissbereit ist die CSU, wenn es um eines ihrer Leitthemen im Wahlkampf geht? Von der Obergrenze an sich ablassen? Das scheint für die CSU nicht zur Debatte zu stehen.

CSU-Spitzenkandidat Joachim Herrmann stellt in der "Welt" klar, dass die Forderung seiner Partei bleibt, auch wenn dem Kind vielleicht ein neuer Name verpasst wird: "Es geht um das politische Ziel und greifbare Ergebnisse, nicht um Begrifflichkeiten."

Für Alexander Dobrindt lässt sich die Obergrenze nicht auf einen Begriff oder eine Zahl verengen.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt pocht in der "Augsburger Allgemeinen" auf die Notwendigkeit einer Grenze, um das Problem einer zu hohen Migration unter Kontrolle zu bekommen. Von dieser Position abrücken, um eine Jamaika-Koalition möglich zu machen? Diese Spekulationen wies Dobrindt mit einem "klaren Nein" zurück.

Bringt Spitzentreffen Union voran?

Morgen könnte sich bereits zeigen, ob die von Kanzlerin Merkel erhoffte Einigung eine Chance hat. Dann kommen CDU und CSU beim Spitzentreffen zusammen. Im Vorfeld dieses Treffens hatte CSU-Chef Seehofer sich mit Aussagen, ob die Forderung Obergrenze bestehen bleibt oder andere Konzepte möglich sind, schwer getan: "Ich sag' jetzt zu Worten und zu Lösungen gar nichts - ich kann Ihnen nur beschreiben, was zu lösen ist." Wenn man die tiefe Spaltung des Landes überwinden wolle, müsse man die Zuwanderung an die Integrationsfähigkeit koppeln, betonte Seehofer. Und das gehe "am ehesten mit einer Grenze".

FDP: Union muss Streitpunkte klären

Auch die anderen Parteien blicken mit Spannung auf das Spitzentreffen der Union, vor allem FDP und die Grünen. Immerhin bekräftigte Merkel beim "Deutschlandtag", dass die Union mit beiden Parteien über eine mögliche Regierungskoalition sprechen werde.

Doch sowohl FDP und Grüne haben bereits klar gestellt: Eine Regierung mit uns gibt es nur ohne die Obergrenze. Dies "eine absurde Vorstellung", wiederholte FDP-Vize Marie-Agnes Strack nochmals die strikte Ablehnung ihrer Partei. Aus Sicht der FDP sei eine Obergrenze nicht mit der Verfassung vereinbar.

Und die FDP-Nachwuchsorganisation Junge Liberale knüpft eine mögliche Koalition mit der Union noch an weitere Kompromisse, die CDU und CSU eingehen müssten. Der Vorsitzende Konstantin Kuhle nannte etwa die Wirtschafts- und Bildungspolitik sowie die Digitalisierung. Komme die FDP hier nicht mit Union und Grünen überein, führe ihr Weg in die Opposition.

