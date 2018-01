Viel weniger Flüchtlinge als geplant wurden von Griechenland und Italien auf andere EU-Staaten umverteilt. Auch Deutschland sieht seine Pflicht bei der Aufnahme als erfüllt an, erklärt das Innenministerium.

Für Deutschland ist das Umverteilungsprogramm für an der Mittelmeerküste angekommene Flüchtlinge beendet: Die Aufnahme von Migranten aus Griechenland und Italien sei seit 2017 "weitgehend abgeschlossen", zitiert die Zeitung "Die Welt" eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Nur vereinzelt solle es noch Überstellungen geben, die vergangenes Jahr nicht mehr umgesetzt werden konnten. Insgesamt hat Deutschland 10.265 Flüchtlinge im Rahmen des "Emergency Relocation Mechanism" aufgenommen.

Das Programm sollte Griechenland und Italien entlasten: Weil die beiden Mittelmeeranrainer auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 den ankommenden Menschen nicht mehr gerecht werden konnten, sollten laut der Vereinbarung die übrigen EU-Mitgliedsländer anteilig Flüchtlinge bei sich aufnehmen. Die Selbstverpflichtung zu einer bestimmten Quote wurde jedoch kaum eingehalten. Einige Staaten wie Polen und Ungarn weigerten sich, Flüchtlinge unter diesen Bedingungen bei sich aufzunehmen, was zum Dauerstreit um die Flüchtlingspolitik auf EU-Ebene führte.

27.000 Menschen angekündigt, 10.265 aufgenommen

Aber auch andere Länder blieben weit hinter ihrer Quote zurück: Von den geplanten 100.000 Flüchtlinge wurden am Ende mit 33.000 nur ein Viertel der Menschen umverteilt. Deutschland hatte 27.000 Menschen seine Aufnahme zugesagt, tatsächlich kamen nicht einmal halb so viele. Das Bundesinnenministerium begründet die geringere Aufnahmezahl damit, dass deutlich weniger Flüchtlinge als erwartet die Kriterien für eine Umverteilung erfüllt hätten. Für die Maßnahme kamen nur Menschen aus Herkunftsstaaten mit einer Asylanerkennungsquote von mindestens 75 Prozent infrage - darunter fallen Syrer, Eritreer und religiös verfolgte Minderheiten aus dem Irak.

Vergangene Woche hatte die "Welt" zudem gemeldet, Italien habe die von Deutschland angebotenen Plätze nicht voll in Anspruch genommen. Nun erwartet die Bundesrepublik nach Angaben des Ministeriums noch etwa 3000 Migranten aus Italien, aus Griechenland "so gut wie keine Asylantragsteller mehr".

Innenminister deutet Zurückstellung der Frage an

Die Suche nach Lösungen im Streit um eine gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik ist damit zwar noch nicht gelöst, möglicherweise aber ausgesetzt. Beim EU-Innenministertreffen vorige Woche hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière zwar auf eine "faire" Verteilung der Menschen gepocht, allerdings angedeutet, diese könne vorerst nachrangig behandelt werden: Um Fortschritte bei der geplanten Reform des Asyl- und Flüchtlingssystems der EU zu erzielen, sei es wohl sinnvoll, sich erst auf andere Themen wie gemeinsame Aufnahmebedingungen zu konzentrieren, sagte er in Sofia. Ob Deutschland zu einer Aufgabe des Quotenprinzips bei der Verteilung von Flüchtlingen bereit ist, ließ de Maizière allerdings zunächst offen.