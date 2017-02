Doppelschlag gegen mutmaßliche Terrorismus-Unterstützer: Die hessische Polizei hat am Morgen Dutzende Objekte durchsucht und einen Verdächtigen festgenommen. Am Abend waren schon in Berlin drei Männer verhaftet worden. Konkrete Anschlagspläne gab es wohl nicht.

Die Polizei ist in Hessen und Berlin gegen mutmaßliche Unterstützer des "Islamischen Staats" (IS) vorgegangen. Am frühen Morgen durchsuchten Beamte 54 Objekte in ganz Hessen, darunter Wohnungen, Geschäftsräume und Moscheen. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Konkret ging es um den Verdacht der Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung und der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.

Die Durchsuchungen richteten sich gegen 16 Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 46 Jahren. Hauptverdächtiger ist ein 36-jähriger Tunesier, der sich laut Landeskriminalamt widerstandslos festnehmen ließ. Er soll IS-Anwerber und -Schleuser gewesen sein.

Es habe kein konkretes Anschlagsziel gegeben, sagte ein Sprecher der Landespolizei. Die Planung sei noch in einer frühen Phase gewesen.

Nach Angaben des hessischen Innenministers Peter Beuth waren an der Großrazzia mehr als 1100 Beamte beteiligt. Seinen Angaben zufolge wurde mit der Maßnahme "ein weitverzweigtes salafistisches Netzwerk zerschlagen".

Festnahmen auch in Berlin

Gestern Abend waren schon in Berlin drei Terrorverdächtige verhaftet worden. Es habe auch Durchsuchungen gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Laut "Bild"-Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Die Männer sollen demnach enge Verbindungen zum IS haben. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne in Deutschland lägen aber auch hier nicht vor.

Die Polizei bestätigte einen Zusammenhang mit dem IS zunächst nicht.

Nach Informationen des Blattes wurde auch die "Fussilet"-Moschee in Berlin-Moabit durchsucht. Anis Amri war in diesem Moschee-Verein ein- und ausgegangen. Auch unmittelbar vor dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember war er dort von einer Überwachungskamera gefilmt worden.