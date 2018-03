Der Einsatz der Bundeswehr im Irak wird ausgeweitet: Künftig sollen deutsche Soldaten die irakischen Streitkräfte für den Kampf gegen die Terrormiliz IS ausbilden. Auch die Mission in Afghanistan wird fortgesetzt.

Deutschland wird den Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) weiter mit Soldaten der Bundeswehr unterstützen. Der Bundestag stimmte für ein Mandat, welches den Einsatz im Irak bis Oktober verlängert. Allerdings sinkt die maximale Zahl der Soldaten, die für die Mission abberufen werden von 1200 auf 800 Einsatzkräfte.

Ausbildung wird ausgeweitet

Bislang bildeten Soldaten im Norden des Iraks Kämpfer - vor allem von der kurdischen Peschmerga - für den Kampf gegen den IS aus. Diese Mission soll nun ausgeweitet werden: Künftig bilden die Bundeswehrkräfte die Mitglieder der regulären irakischen Armee aus.

Zudem sollen weiterhin Tornado-Jets von Jordanien aus starten und Aufklärungsflüge über Syrien und dem Irak absolvieren.

Deutsche Soldaten zwischen den Fronten?

Im Bundestag brachten die neuen Koalitionspartner Union und SPD das Mandat für den verlängerten Bundeswehreinsatz auf den Weg. In der Opposition stieß dies auf Kritik: Die Abgeordneten der Grünen, der Linkspartei und der AfD stimmten gegen das neue Mandat. Die Oppositionsparteien befürchten, die deutschen Soldaten könnten im Konflikt zwischen der irakischen Regierung und den Kurden zwischen die Fronten geraten.

Deutschland unterstützt seit 2014 die Kurden im Nordirak mit Waffenlieferungen, im Jahr darauf startete die Ausbildungsmission mit anfänglich 100 Soldaten. Die Bundeswehr setzte ihre Ausbildungsmaßnahmen im vergangenen Jahr jedoch zeitweise aus, als es zu wiederholten Gefechten zwischen der Peschmerga und irakischen Regierungstruppen gekommen war.

Mehr Soldaten an den Hindukusch

Auch am Hindukusch in Afghanistan werden sich weiterhin deutsche Soldaten an der Ausbildungsmission der NATO beteiligen. Die Bundesregierung will mehr Einsatzkräfte für die Mission bereitstellen: Die Obergrenze der Soldaten wird mit dem neuen Mandat von 980 auf 1300 angehoben.

Der Einsatz in Afghanistan dauert mittlerweile seit 16 Jahren an. Seit 2013 beteiligen sich deutsche Soldaten jedoch nicht mehr an Kampfhandlungen, sondern beraten und schulen die Sicherheitskräfte des Landes.