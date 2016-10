Terrorverdächtiger al Bakr Was wir wissen - und was nicht

Der gefasste Syrer al Bakr soll einen Terroranschlag in Deutschland vorbereitet haben. Aber wie konkret waren diese Pläne? Wie kamen ihm die Sicherheitsbehörden auf die Spur und hatte er weitere Hintermänner? tagesschau.de fasst den aktuellen Ermittlungsstand zusammen.

Der 22-jährige Dschaber al Bakr wurde am 10. Januar 1994 in Sasa geboren, einem Ort südlich von Damaskus. Im Februar 2015 kam er als Flüchtling nach Deutschland; seinem Asylantrag wurde im Juni stattgegeben. Er war in Eilenburg in Nordsachsen gemeldet. Der mutmaßliche Islamist war zwar nicht polizeilich bekannt, wurde aber schon längerer Zeit vom Verfassungsschutz beobachtet.

Woher der Geheimdienst die Informationen über den 22-Jährigen jedoch hat - ob durch eigene Erkenntnisse oder auf Tipps ausländischer Geheimdienste hin - ist unklar. Bereits vor einigen Wochen konnten die Sicherheitsbehörden auf Tipp des Geheimdienstes einen Anschlag vereiteln: Ein Syrer wurde in Köln festgenommen, der in Kontakt mit der Terrormiliz IS stand und offenbar einen Bombenanschlag plante .

Am vergangenen Freitag bekam die Polizei einen Hinweis vom Bundesamt für Verfassungsschutz. In einer Wohnung im Chemnitzer Fritz-Heckert-Viertel solle sich der Verdächtige aufhalten und Vorbereitungen für einen Bombenanschlag treffen. Daraufhin erfolgte ein erster Zugriffsversuch der Polizei; er scheiterte jedoch: Die Beamten hatten ihn in einem Plattenbau-Viertel gesehen und auch einen Warnschuss abgegeben, konnten ihn aber nicht fassen. Erst in Leipzig konnten die Fahnder den Verdächtigen festnehmen.

Die Behörden ermitteln gegen den 33 Jahre alten Mieter der Wohnung in Chemnitz, in der al Bakr kurzzeitig lebte und in der der Sprengstoff gefunden wurde. Die Ermittler halten den anerkannten syrischen Flüchtling Kalil A. für einen Komplizen von al Bakr. Er war am Samstag am Chemnitzer Hauptbahnhof festgenommen worden und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen Beihilfe zur Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen.

Zwei Landsleute des Gesuchten, die am Samstag in der Siedlung und am Hauptbahnhof festgenommen worden waren, kamen am Sonntag wieder frei. Der Verdacht, Kontakt zu dem Flüchtigen gehabt zu haben, bestätigte sich nicht.