Telemedienauftrag Rundfunkstaatsvertrag wird geändert

Der Streit um "presseähnliche" Inhalte auf öffentlich-rechtlichen Portalen scheint beigelegt zu sein: Die Ministerpräsidenten der Länder haben einen Plan für die Änderung des Rundfunkstaatsvertrags vorgelegt.

Von Daniel Bouhs, NDR

ARD, ZDF und Deutschlandradio bekommen neue Spielregeln für ihre Onlineangebote. Das haben die Ministerpräsidenten der Länder auf ihrer Konferenz in Berlin beschlossen. Der neue sogenannte Telemedienauftrag für die öffentlich-rechtlichen Sender sieht unter anderem vor, dass diese ihre Portale und Apps "im Schwerpunkt mittels Bewegtbild oder Ton" gestalten müssen.

Texte sollen ausdrücklich "nicht im Vordergrund stehen". Die Angebote müssen also auf den ersten Blick quasi wie Mediatheken anmuten.

Länder folgen Kompromissvorschlag

Mit diesem Plan für die Änderung des Rundfunkstaatsvertrags, der tagesschau.de vorliegt, folgen die Länder einem Kompromissvorschlag, den zuvor Intendanten und Vertreter der Verlegerverbände untereinander ausgehandelt hatten, um den langjährigen Streit um "presseähnliche" Inhalte auf öffentlich-rechtlichen Portalen beizulegen.

Wie von Verlagen und Sendern vereinbart, werden die öffentlich-rechtlichen Sender aber auch weiterhin ausführliche Texte veröffentlichen können - etwa die Manuskripte ihrer Beiträge aus Radio und TV, aber auch Aktualisierungen und Hintergründe zu den Themen, die in den klassischen Sendungen Thema sind. Audio und Video sollen dabei "nach Möglichkeit" eingebunden werden. Damit bleibt aktuelle Berichterstattung auch in Textform möglich.

Filme aus den USA bleiben tabu

Die Ministerpräsidenten erlauben den Sendern gleichzeitig mehr in den Mediatheken. So sollen diese künftig auch sogenannte Lizenzware als Abruf bereitstellen dürfen, also Serien, Filme und Dokumentationen, die sie nicht selbst produziert oder in Auftrag gegeben, sondern nachträglich von anderen Sendern oder Studios eingekauft haben.

Die Sender müssen sich dabei allerdings auf europäische Produktionen beschränken. Serien und Filme aus den USA bleiben damit ausdrücklich ein Tabu für öffentlich-rechtliche Mediatheken.

Zudem wollen die Länder die Sender beauftragen, "zeit- und kulturgeschichtliche Archive mit informierenden, bildenden und kulturellen Inhalten" anzubieten. Diese Inhalte könnten dann dauerhaft im Netz bleiben.

"Sieben-Tage-Regelung" soll verschwinden

Bei anderen Audios und Videos sollen die Sender künftig selbst entscheiden können, wie lange sie im Netz bleiben - in Abstimmung mit ihren Gremien. Dabei müssen sie allerdings weiter berücksichtigen, dass sie insbesondere den Privatsendern keine allzu starke Konkurrenz machen. Die sogenannte "Sieben-Tage-Regelung", die bisher galt, soll aus dem Rundfundfunkstaatsvertrag verschwinden.

Den Plänen müssen nun noch die Parlamente der Länder zustimmen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 14. Juni 2018 um 15:00 Uhr.