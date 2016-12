Was ändert sich durch die neue App? Und wie ist das mit Vertikalvideos, der Personalisierung und dem Datenschutz? tagesschau.de beantwortet die wichtigsten Fragen.

Die App ist grundlegend neu gestaltet worden. Die auffälligste Änderung: Wir bauen die Startseite der App aus bildschirmfüllenden Hochkantvideos. Dies ist weltweit die erste News-App, die Videos sowohl hochkant als auch horizontal - im gewohnten 16:9-Format - zeigt, je nach Handhaltung. Die wichtigsten Infos zur Nachricht werden im Video als Schlagzeilen eingeblendet. Darum funktionieren diese App-Videos immer auch ohne Ton. Wir unterstreichen mit dieser App unseren Anspruch, der führende Anbieter für Nachrichten im Videoformat, auch im mobilen Bereich, zu sein. Hinter den Videos liegen Meldungen mit weiteren multimedialen Inhalten. Die zweite Änderung: Der Bereich "Alle Nachrichten", in dem wir die Meldungen und Videos aus der Tagesschau-Redaktion sowie eine Auswahl von Nachrichten aus den Bundesländern, der ARD-Börsenredaktion sowie der Sportschau bündeln. Die Nachrichten werden entweder chronologisch angezeigt oder richten sich nach den individuellen Nutzungsgewohnheiten der User. Die dritte Änderung betrifft die Suche, die wir im Messenger-Stil anbieten, ähnlich wie bei WhatsApp.

Weil das viele User einfach nicht mehr machen. Und viele sehr erfolgreiche Apps - etwa im Bereich Social Media und mobile Videos - sind ausschließlich auf vertikale Nutzung ausgerichtet. Nutzern dieser Angebote kommen wir so entgegen. Alle User können jedoch nach Belieben zwischen dem gewohnten Querformat und den Hochkantvideos wählen.

Indem man zum Beispiel die Nachrichten nach seinen Vorlieben sortieren lässt. Das macht übrigens die App vollautomatisch und ohne, dass irgendwelche Ressorts oder Themen markiert werden müssen. Nutzer müssen sich lediglich einmal einverstanden erklären, indem sie auf "Sortieren" tippen. Die App versteht dann mit jeder Benutzung besser, was den User interessiert. Diese Einstellung kann man problemlos wieder zurücksetzen.

Der Datenschutz wird natürlich beachtet. Die Sortierung der Nachrichten erfolgt auf dem Gerät und ist an dieses gebunden. Im Übrigen entgehen den Usern keine wichtigen Nachrichten - wenn es etwa eine Breaking News gibt, wird diese auch in der personalisierten Ansicht angezeigt. Das Umschalten zwischen chronologischer und nutzergesteuerter Ansicht ist zudem kinderleicht. Und die Erfassung des Nutzerverhaltens kann in den Einstellungen der App jederzeit deaktiviert werden.