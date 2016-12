Die beiden Demonstranten wurden bei dem rechtswidrigen Wasserwerfereinsatz am 30. September 2010 schwer am Auge verletzt. Der Rentner Dietrich Wagner ist durch die Druckstöße des Wasserwerfers fast erblindet. Ihm waren 120.000 Euro Schadenersatz angeboten worden. Wagner hatte zunächst gesagt, dass das Geld noch nicht einmal für eine behindertengerechte Wohnung ausreiche. Er nahm das Angebot aber an. "Es ist schön, wenn das Ganze mal befriedet und vorbei ist", sagte er.

Kretschmanns Entschuldigung war wichtig

Dem Schlagzeuger Daniel Kartmann hatte das Land 14.000 Euro angeboten. Auch er war erheblich am Auge verletzt worden und musste sich wegen einer Netzhautablösung operieren lassen. Auch er akzeptierte am Montag die angebotene Entschädigung. Es sei ihm nicht um das Geld gegangen, sondern um eine Entschuldigung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Geschützte Versammlung

Das Land Baden-Württemberg hatte Ende November fünf Stuttgart-21-Gegnern Schadensersatz in unterschiedlicher Höhe angeboten. Sie waren alle am sogenannten "Schwarzen Donnerstag" durch die Wasserwerfer verletzt worden. Ministerpräsident Kretschmann entschuldigte sich nach dem Urteil bei den Opfern.

Das Verwaltungsgericht Stuttgart erklärte den Einsatz im November 2015 für rechtswidrig. Bei dem Protest gegen die Baumfällungen im Schlossgarten habe es sich um eine vom Grundgesetz geschützte Versammlung gehandelt. Die Polizei habe "mit Kanonen auf Spatzen geschossen". Ministerpräsident Kretschmann entschuldigte sich daraufhin bei den Opfern des Polizei-Einsatzes. Einigen wurden Entschädigungen angeboten.

Am 30. September 2010, dem sogenannten "Schwarzen Donnerstag", war der Konflikt um das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 eskaliert. Polizisten gingen mit Schlagstöcken und Wasserwerfern gegen Demonstranten im Stuttgarter Schlossgarten vor. Über die Zahl der Verletzten gibt es unterschiedliche Angaben. S21-Gegner sprechen von mehr als 400 Verletzten, das Innenministerium von mehr als 160.