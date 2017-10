Nach der Niederlage in Niedersachsen stellt sich für die Union die Frage nach der Ausrichtung noch intensiver. Der bayerische Finanzminister Markus Söder fordert im tagesthemen-Interview: Die Union müsse die Botschaft der Wähler berücksichtigen. Ein Jamaika-Bündnis dürfe kein Projekt der Eliten werden.

In der Debatte um die Konsequenzen aus den jüngsten Wahlergebnissen und künftige Ausrichtung der Union warnt der bayerische Finanzminister Markus Söder die Schwesterparteien davor, unbeirrt am bisherigen Kurs festzuhalten.

Im Interview mit den tagesthemen sagte Söder, ein Jamaika-Bündnis finde nur dann Akzeptanz, wenn man aus den Wahlen etwas lerne. Es habe einen "Ruf" der Bürger gegeben "nach mehr Sicherheit, nach Stabilität, nach Begrenzung der Zuwanderung und nach einer Debatte, ob das kulturelle Leitbild des Landes" noch stimme. Das müsse man ernst nehmen, dafür müsse man in den Verhandlungen werben, "aber gleichzeitig auch politische Vernunft" zeigen.

Markus Söder, CSU, zur Reaktion der Kanzlerin auf die Wahlergebnisse

Das Wahlergebnis sei ein "massives Ausrufezeichen" gewesen. Darüber dürfe man nicht zu Tagesordnung übergehen. Das Jamaika-Projekt dürfe "nicht zu einem Projekt von wenige Eliten" werden, sondern müsse sich auch um die normalen Bürger und ihre Sorgen kümmern.

Söder verwies hier auf soziale Fragen wie bezahlbaren Wohnraum, die Zukunft der Rente und der Pflege "und warum es möglich ist, dass wir für Menschen, die neu in unser Land kommen, Milliardenbeträge aufwenden können, aber zu wenig Geld haben, um sozialen Wohnungsbau in Deutschland voranzubringen".

Suche nach der Verortung

Bei den Jamaika-Gesprächen gehe es nicht nur um eine Regierungsbildung, sondern auch "um den grundlegenden Standort der Union als Volkspartei". Man dürfe deshalb in den Verhandlungen nicht überbrücken, was nicht überbrückbar sei - das gelte auch für die CDU. Die CSU wolle ein klares Profil in die Verhandlungen einbringen - "auch das konservative".

Söder erinnerte die Schwesterpartei daran, dass sie ebenfalls Stimmenverluste erlitten habe und es auch dort den Wunsch gebe, dass sie nicht nur eine Partei sei, die sich um die Mitte und die Wähler links von der Mitte kümmere, sondern auch rechts von der Mitte eine Alternative anbiete - "und dies nicht nur einer anderen Alternative überlässt".

Er habe den Eindruck, dass man in Deutschland schwer damit tue, den Wähler ernst zu nehmen. Man habe zwar registriert, was auf den Straßen diskutiert werde, aber den Eindruck gehabt, das müsse man nicht so ernst nehmen oder nur die eigene Politik etwas besser erklären. Das könne man auch aus dem Wahlerfolg der österreichischen ÖVP lernen. Man müsse eine "Koalition mit den Bürgern machen, und nicht nur mit einigen wenigen Funktionären".

"Egal an welcher Stelle"

Auf seine eigenen Ambitionen in der CSU und in Bayern angesprochen äußerte sich Söder diplomatisch. Er verwies darauf, dass man im CSU-Vorstand vereinbart habe, geschlossen in die Jamaika-Verhandlungen zu gehen und zugleich gemeinsam und intern zu beraten, wie die Partei sich für die Landtagswahl 2018 personal aufstellen wolle - für ein solches Vorgehen reiche er "sowieso die Hand".

Er erinnerte aber daran, dass die CSU bei der Bundestagswahl ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 erzielt habe. Deshalb müsse die CSU sehr seriös überlegen, wie sie sich aufstelle. Für 2018 brauche es "die beste Perspektive", und die könne man nur gemeinsam erreichen. Er versuche dafür einen Beitrag zu leisten - "egal an welcher Stelle".

