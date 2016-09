Hohe Steuereinnahmen, ein ausgeglichener Haushalt: Für CSU-Chef Seehofer ist die Zeit günstig wie nie für "die größte Steuersenkung aller Zeiten". Wie schon Kanzlerin Merkel und Finanzminister Schäuble will er die Deutschen jährlich um 15 Milliarden Euro entlasten.

Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat eine große Steueroffensive angekündigt. In der nächsten Legislaturperiode sollen die Deutschen um 15 Milliarden Euro jährlich entlastet werden, sagte der CSU-Chef in einer Regierungserklärung im Landtag in München. Der richtige Zeitpunkt für eine "Steueroffensive" sei gekommen: In Deutschland gebe es so hohe Steuereinnahmen wie nie zuvor.

12.000 Euro pro Kind

Seehofer kündigte an, die CSU werde sich dafür einsetzen, dass insbesondere Familien mehr Förderungen erhielten. Ziel sei ein Zuschuss von bis zu 12.000 Euro pro Kind in Form eines neuen "Baukindergeldes". Mit diesem Geld solle vor allem Familien ermöglicht werden, Immobilien zu kaufen.

Darüber hinaus will Seehofer den Solidaritätszuschlag bis 2025 abschaffen und durch Korrekturen bei der Einkommensteuer vor allem kleinere und mittlere Einkommen entlasten. "Wenn wir das schaffen, dann ist das die größte Steuersenkung aller Zeiten", erklärte Seehofer.

Rentenniveau nicht senken

Zudem will Seehofer Mütter, deren Kinder vor 1992 zur Welt gekommen sind, in der Rentenversicherung Müttern mit jüngeren Kindern gleichstellen. Finanzielle Benachteiligungen für Rentner lehnte Seehofer ab. "Ich werde meine Hand zur Senkung des Rentenniveaus nicht heben."

Zuvor hatten bereits Kanzlerin Angela Merkel sowie Finanzminister Wolfgang Schäuble (beide CDU) Steuersenkungen von jährlich 15 Milliarden Euro nach der Bundestagswahl 2017 in Aussicht gestellt. CSU und CDU wollen in den kommenden Monaten gemeinsame Positionen in der Steuerpolitik ausloten. SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte diese Ankündigungen als "gigantische Steuersenkungsversprechen" kritisiert.