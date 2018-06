Im Streit um die Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze geht die CSU voll auf Konfrontationskurs zur Kanzlerin. Merkel will keinen deutschen Alleingang, CSU-Landesgruppenchef Dobrindt gibt sich unnachgiebig.

Die Asylpolitik sorgt - wieder einmal - für unionsinternen Streit: Nachdem Innenminister Horst Seehofer die Vorstellung seines "Masterplans" Migration gestern auf unbestimmte Zeit verschoben hatte, weil es offenbar gravierende Differenzen mit Kanzlerin Angela Merkel gibt, legt die CSU nun nach.

So bestehen die CSU-Abgeordneten im Bundestag darauf, dass bestimmte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden können. "Wir setzen den Punkt durch", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Die Abgeordneten hätten sich in einer Sitzung am Abend geschlossen hinter Seehofer gestellt.

Auch die bayerische Staatsregierung stärkte Seehofer den Rücken: "Wir sind der festen Überzeugung, dass Deutschland handeln muss, nach Recht und Gesetz. Es ist endlich Zeit für klare Regeln auch in Deutschland", sagte Ministerpräsident Markus Söder. Der von CSU-Chef Seehofer erarbeitete Plan für die Neuregelung der Zuwanderung sei eine gute Grundlage und geeignet, verlorenes Vertrauen in den Rechtsstaat zurückzugewinnen. Im Oktober wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die CSU muss angesichts einer in Umfragen starken AfD um ihre absolute Mehrheit zittern.

CDU-Spitze steht hinter Merkel

CDU-Präsidium und -Bundesvorstand hatten sich gestern nach Angaben von Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hinter die Position von Kanzlerin Merkel gestellt, die keine nationale Alleingänge wolle.

Einzelne CDU-Politiker unterstützen jedoch auch die Position Seehofers: "Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, dass an der Grenze zurückgewiesen wird", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer dem MDR. Ähnlich äußerte sich Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff. Falls der Schutz der EU-Außengrenzen nur unvollkommen gelinge, halte er auch eine Zurückweisung von bereits in der EU registrierten Flüchtlingen an der deutschen Grenze für denkbar, sagte er der "Welt".

Dobrindt verweist auf Praxis anderer Länder

Dobrindt widersprach den Bedenken Merkels, der "Masterplan" widerspreche europäischem Recht. Die von Seehofer geplante Zurückweisung bestimmter Migranten an der deutschen Grenze bedeute klar die Anwendung europäischen Rechts, so Dobrindt. In anderen EU-Ländern werde dies umgesetzt, etwa in Frankreich. Dort habe es im Jahr 2017 insgesamt 85.000 Zurückweisungen gegeben, davon der überwiegende Teil an der Grenze zu Italien, sagte der CSU-Politiker. Da "kann man nicht von einer Alleingang-Entscheidung Deutschlands reden".

Dobrindt räumte aber ein, dass Seehofers Vorhaben über den Koalitionsvertrag hinausgeht. Dies sei nötig, weil es nach den Koalitionsverhandlungen neue Erkenntnisse gegeben habe, etwa zur nicht bestehenden Mitwirkungspflicht der Betroffenen bei Widerspruchsverfahren gegen Asylbescheide.

Der Konflikt soll Dobrindt zufolge jedoch nicht auf der Tagesordnung der Sitzung der Unionsfraktion am Nachmittag stehen. Das habe er mit Unionsfraktionschef Volker Kauder besprochen. Die Debatte um die Lösung des Streits solle in der Union auf Ebene der Spitzen von Partei und Fraktion geführt werden. Bei den Verhandlungen zu dem Thema könne keiner vorhersagen, "wie sich das im Laufe dieser oder der nächsten Woche entwickelt".

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 12. Juni 2018 um 15:00 Uhr.