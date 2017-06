Schleswig-Holstein "Jamaika"-Koalitionsvertrag steht

Der Koalitionsvertrag für ein "Jamaika"-Bündnis aus CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein steht. Nach knapp drei Wochen schlossen die drei Parteien ihre Verhandlungen am Dienstagabend ab. "Wir haben uns auf alle Punkte verständigt", sagte CDU-Landeschef Daniel Günther. Es gebe in der Steuerungsgruppe keine Dissenspunkte mehr. Zuvor hatten die Spitzenvertreter in rund neunstündigen Verhandlungen im Kieler Landeshaus letzte Streitpunkte aus dem Weg geräumt. Dass noch heute am späten Abend auch die große Koalitionsrunde mit insgesamt 36 Politikern den Vertragsentwurf absegnet, gilt laut Teilnehmern als sicher.

Wahl des Ministerpräsidenten am 28. Juni

"Ich kann für jedes einzelne Kapitel des Vertrages sagen, dass eine grüne Handschrift enthalten ist", betonte Grünen-Verhandlungsführerin Monika Heinold. FDP-Landeschef Heiner Garg zeigte sich für die Arbeit der künftigen Koalition zuversichtlich: "Ich glaube, dass dieses Bündnis eine echte Chance für Schleswig-Holstein sein kann." Für den kommenden Freitag ist die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages vorgesehen. Diesem müssen anschließend aber noch die Mitglieder der Grünen sowie Parteitage von CDU und FDP zustimmen. Die drei Parteien haben im Parlament eine klare Mehrheit mit zusammen 44 der 73 Mandate. Daniel Günther will sich am 28. Juni zum Nachfolger von Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) wählen lassen.

Jamaika in Schleswig-Holstein vor dem Durchbruch

ndr

13.06.2017 20:39 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

A 20 wird weitergebaut

Günther und seine künftigen Partner hatten sich bereits am Morgen vor Beginn der letzten Beratungen zuversichtlich gezeigt. Er gehe guten Mutes in die Gespräche, sagte der CDU-Fraktions- und Landesvorsitzende. Ähnlich äußerten sich Heinold und Garg. Einigkeit bestand bereits in zentralen Themen wie Soziales, Wirtschaft und Verkehr. So soll die A 20 weitergebaut werden. Es gab auch ein Bekenntnis zum Bau des Fehmarnbelt-Tunnels nach Dänemark. Das Vergaberecht wollen CDU, Grüne und FDP vereinfachen, der Landesmindestlohn soll künftig wegfallen.

Verhandlungen standen vor dem Aus

Zu den letzten strittigen Punkten zählten unter anderem die Drogenpolitik, Einzelheiten zur Wiedereinführung des G9-Abiturs und die Mindestabstände bei Windkraftanlagen. Im Laufe der Koalitionsverhandlungen hatte es zuvor vor allem zwischen den Grünen und der FDP große Differenzen im Bereich Wirtschaft und Verkehr gegeben. Das angestrebte "Jamaika-Bündnis" stand sogar vor dem Aus. Erst am vergangenen Freitag wurde schließlich ein Kompromiss gefunden, den alle drei Parteien mittragen können.

Dieses Thema im Programm:

NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.06.2017 | 22:00 Uhr