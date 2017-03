Nimmt man Trumps wirtschaftspolitische Aussagen für bare Münze, könnte es zwischen Deutschland und den USA in der Handelspolitik künftig ziemlich krachen: US-Finanzminister Mnuchin bemühte sich in Berlin bei seinem Kollegen Schäuble, Zusammenarbeit zu signalisieren.

Der neue US-Finanzminister Steven Mnuchin hat nach einem ersten Treffen mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble Befürchtungen widersprochen, die USA könnten die Welt in Handelskriege stürzen. "Wir wollen keinen Handelskrieg", sagte Mnuchin in Berlin. Aber Ungleichgewichte müssten beseitigt werden, sagte er mit Blick auf den deutschen Handelsbilanzüberschuss. Hier bestehe Verbesserungsbedarf.

"Wir wollen einen ausgewogeneren Handel", sagte Mnuchin. US-Präsident Donald Trump glaube an den grenzenlose Warenflüsse, doch der freie Handel müsse auch fair sein. Abkommen weltweit müssten auf Wechselseitigkeit beruhen. Oberstes Ziel sei Wirtschaftswachstum. Angestrebt werde ein nachhaltiges US-Wirtschaftswachstum von drei Prozent. Schäuble sagte mit Blick auf Kritik an den deutschen Handelsüberschüssen, die Diskussion sei offen geführt worden und werde vertieft.

"Absicht zu vertrauensvoller Zusammenarbeit"

Mnuchin und Schäuble bekundeten den Willen, international für Wachstum und Wohlstand in der Welt zusammenarbeiten zu wollen. Gemeinsam wolle man dafür sorgen, den Prozess der Stabilisierung der Finanzmärkte fortzusetzen, sagte Schäuble. Zu den umstrittenen Plänen Trumps für eine Grenzausgleichssteuer auf US-Importe sagte Mnuchin, darüber sei noch keine Entscheidung gefallen.

"Wir haben eine konstruktive, offene Diskussion gehabt", sagte Schäuble. Er sprach von einem "guten Anfang". Es gebe die "klare gemeinsame Absicht" zu einer "vertrauensvollen Zusammenarbeit" in Fragen der weltweiten Finanzpolitik. Auch bilateral seien er und Mnuchin sich einig, "über alle anstehenden Probleme in einem Klima gegenseitigen Verständnisses und Vertrauens miteinander zu sprechen und gemeinsam Lösungen zu finden". Einigkeit bestehe auch darüber, "den Prozess der Stabilisierung der Finanzmärkte erfolgreich fortzusetzen".

Finanzminister der G20 in Baden-Baden

Mnuchin hob hervor, dass sein Besuch in Deutschland "mein erster Auslandsbesuch in meiner Funktion als US-Finanzminister ist". Dies sei Ausdruck der "wichtigen Beziehung zwischen unseren beiden Ländern".

Schäuble und Mnuchin nehmen am Freitag und Samstag am Treffen der Finanzminister der G20-Staaten in Baden-Baden teil. Ein wichtiges Thema dürfte der Freihandel sein. In Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern gibt es Sorgen vor einer Abschottung der USA.

Nettigkeiten und kleine Spitzen: US-Finanzminister Mnuchin bei Schäuble

C. Grüneberg, ARD Berlin

