Zwischenfall am Chemiewerk in Oberhausen

Schadstoffwolke stammt aus Chemiewerk

Behälter mit Schwefelsäure gebrochen

mindestens sieben Verletzte

Die Behörden in Oberhausen warnen vor einer Schadstoffwolke. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. In einer Chemiefirma in Oberhausen ist ein 600-Kubikmeter-Behälter mit Schwefelsäure gebrochen, die Ursache dafür ist bisher unklar. Die Feuerwehr bekämpft die Säurewolke mit Wasserwerfern.

Zugrichtung der Schadstoffwolke

Mindestens sieben Mitarbeiter verletzt

Die Flüssigkeit sei am Donnerstagmorgen in ein Auffangbecken gelaufen und werde kontrolliert abgepumpt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Säure-Wolke zieht unterdessen Richtung Nordost. Mindestens sieben Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen wurden verletzt. Sie erlitten Reizungen der Atemwege.

Rauchwolke über Oberhausen

Betroffen ist auch die A42. Die Autobahn ist zwischen Oberhausen-West und der A516 in beiden Richtungen vollgesperrt. Die Deutsche Bahn rechnete damit, dass auf der Linie von Wesel nach Düsseldorf und Koblenz zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Sterkrade bis zum Nachmittag keine Züge fahren können.

Das etwa drei Kilometer entfernte Einkaufszentrum "Centro" in Oberhausen blieb zunächst geschlossen, ist aber inzwischen wieder geöffnet. Die Schadstoffwolke behindert auch den innerstädtischen Verkehr, die Polizei hat den Bereich um den Chemiebetrieb weiträumig abgesperrt. Mehrere Menschen im direktem Umkreis der Firma wurden in Sicherheit gebracht. Laut Polizei lässt sich bisher nicht ausschließen, dass die Schadstoffwolke giftig ist.