Nach dem Suizid des Terrorverdächtigen Al-Bakr in der JVA-Leipzig wächst der Druck auf die sächsischen Behörden. Die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, Künast, fordert einen Untersuchungsausschuss. Kriminologen kritisieren Justiz und Polizei scharf.

Die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses, Renate Künast, hat eine "unabhängige Aufklärung" des Suizids des Terrorverdächtigen Jaber Al-Bakr gefordert. "Es geht nicht, dass das die Landesregierung und die sächsische Justiz allein bestimmen", sagte die Grünen-Politikerin der "Berliner Zeitung". "Und um dies zu gewährleisten, gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder man setzt eine unabhängige Untersuchungskommission ein - oder gleich einen Untersuchungsausschuss."

Dass sich der terrorverdächtige Syrer in der Leipziger Justizvollzugsanstalt das Leben nehmen konnte, nannte Künast "ungeheuerlich". "Denn dass ein potenzieller Selbstmordattentäter zum Suizid bereit ist, liegt auf der Hand." Außerdem habe die Justiz eine "Fürsorgepflicht". Die Linken-Chefin Katja Kipping warf der sächsischen Regierung völliges Versagen vor. Es handele sich um ein totales Fiasko der Staatsregierung, sagte die Dresdner Politikerin der Nachrichtenagentur dpa.

Kriminologen "entsetzt"

Nicht nur Politiker, auch Experten kritisieren die sächsischen Behörden: Kriminologe Christian Pfeiffer aus Niedersachsen äußerte sich "entsetzt" über die Zustände bei Polizei und Justiz in Sachsen. "Eigentlich wollte er einen Heldentod sterben. So einer ist hochgradig selbstmordgefährdet", sagte Pfeiffer der "Neuen Presse". Diese Gefährdung hätte klar erkannt werden müssen. Der junge Mann sei in seinem Vorhaben "erbärmlich gescheitert", sagte Pfeiffer. Deshalb habe er sich als Versager gefühlt, der ohnehin entschlossen gewesen sei, zu sterben.

Al-Bakr hätte in einer Zweierzelle mit einem anderen Untersuchungshäftling untergebracht oder ihn seiner Zelle lückenlos überwacht werden müssen, erklärte Pfeiffer. Auch der Kriminologe Thomas Feltes zeigte sich schockiert. "Man hätte von vornherein sehen müssen, dass es bei Al-Bakr um eine Person geht, die für die Ermittlung und die Außendarstellung Deutschlands extrem wichtig ist", so Feltes in den tagesthemen. Er warf der Justiz mangelnde Sensibilität für den Fall vor.

Professor Thomas Feltes, Kriminologe, zu den Pannen in Sachsen

Sächsische Justiz wehrt sich

Die sächsische Justiz hatte sich bereits am Donnerstag gegen Kritik gewehrt. Justizminister Sebastian Gemkow sagte, bei Al-Bakr sei im Vorfeld "keine akute Selbstmordgefahr" festgestellt worden. Der CDU-Politiker verwies auf die Einschätzung einer Psychologin, auf deren Grundlage der zeitliche Abstand zwischen den Kontrollen des Inhaftierten von 15 auf 30 Minuten erhöht wurde.

Der am Montag in Leipzig festgenommene Al-Bakr hatte sich am Mittwochabend in seiner Gefängniszelle mit seinem Hemd erhängt. Der 22-Jährige hatte unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft gesessen. Nach Hinweisen des Verfassungsschutzes waren in seiner Chemnitzer Wohnung anderthalb Kilogramm hochexplosiven Sprengstoffs gefunden worden. Er soll Anschläge auf Züge beziehungsweise Flughäfen geplant haben.