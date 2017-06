Wegen einer terroristischen Bedrohungslage war das Festival Rock am Ring unterbrochen worden. Jetzt wurden neue Details über die Männer bekannt, die die Sicherheitsbehörden in Alarmbereitschaft versetzten.

Nach Informationen der "Rhein-Zeitung" handelt sich bei den Festgenommenen um zwei Aushilfskräfte von Rock am Ring, die angeblich aus Syrien stammen und Verbindungen zur dschihadistisch-salafistischen Szene in Hessen haben sollen. Sie waren offenbar im Auftrag eines Frankfurter Subunternehmers für Aufbauarbeiten bei Rock am Ring eingesetzt worden.

Die Männer sind demnach bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Sie trugen "All Area"-Bändchen und hatten damit uneingeschränkten Zugang zum Festivalgelände. Ihre Namen passten aber nicht zu denen, die der Veranstalter den Behörden zum beschäftigten Personal aufgelistet habe. Die Sicherheitsbehörden befürchteten deshalb, dass sie im Kernbereich des Geländes Sprengstoff platziert haben könnten.

Wohnungen in Hessen durchsucht

In der Nacht zum Samstag wurden die beiden Verdächtigen sowie eine weitere Person aus ihrem Umfeld festgenommen, wie die Polizei in einer Pressekonferenz am Samstag mitteilte. Unterdessen durchsuchte die Polizei in Hessen die Wohnungen der drei.

Nach Angaben von "Osthessen News" brachen Spezialkräfte des SEK Kassel und Beamte der Kriminalpolizei Fulda die Tür eines Einfamilienhauses im Fuldaer Stadtteil Galerie auf. Einer der drei Verdächtigen sei dort bei einem Freund gemeldet gewesen. Beweismittel seien aber nicht gefunden worden. Nachdem die Beamten auch auf dem Rock am Ring-Gelände nichts Verdächtiges entdecken konnten, wurden die drei Verdächtigen am Samstagmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt weiterhin wegen der Vorbereitung eines Explosionsverbrechens. Außerdem werden beschlagnahmte Gegenstände ausgewertet.

"Rock am Ring" war am Freitagabend unterbrochen worden, nachdem die Polizei Hinweise auf eine "terroristische Gefährdungslage" erhalten hatte. Knapp 90.000 Menschen mussten das Gelände am Nürburgring verlassen. Das Festival wurde am Samstagmittag wieder fortgesetzt und ging am Sonntagabend friedlich zu Ende.