Rettet die "doppelte Haltelinie" die Rente? Nicht praktikabel, urteilt Wirtschaftsexperte Joachim Ragnitz. Die Mittelschicht sei nicht von Altersarmut bedroht, erklärt er im Gespräch mit tagesschau.de. Trotzdem müssen künftige Rentner Abstriche machen.

tagesschau.de: Arbeitsministerin Nahles hat ihr Rentenkonzept vorgestellt. Das Rentenniveau soll bis 2045 nicht unter 46 Prozent sinken, der Rentenbeitrag nicht über 25 Prozent steigen. Was halten Sie von diesen Vorschlägen?

Joachim Ragnitz: Ich halte das für Wunschdenken. Man kann solche Grenzen natürlich definieren, aber im nächsten Schritt muss die Frage beantwortet werden, wie sie finanziert werden sollen. Da macht Frau Nahles ja auch Vorschläge, die halte ich jedoch nicht für praktikabel. Zudem scheint es hier auch keinen Konsens innerhalb der Koalition zu geben.

Nehmen wir die Haltelinie beim Beitragssatz: Höher als 25 Prozent soll er bis 2045 nicht steigen. Wenn dann jedoch zusätzliche Mittel notwendig sein sollten, um das Rentenniveau stabil zu halten, dann soll das Geld aus der Steuerkasse kommen. Das ist Augenwischerei. Dem Beitragszahler kann es doch egal sein, ob er höhere Beiträge oder höhere Steuern zahlt. Fakt ist: Die erwerbstätige Bevölkerung wird durch diese Pläne finanziell zusätzlich belastet. Auch was die künftige Untergrenze des Rentenniveaus angeht, bin ich skeptisch. Ich denke nicht, dass sie ohne zusätzliche Maßnahmen wie eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit einzuhalten sein wird.

Zur Person Joachim Ragnitz ist stellvertretender Leiter des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in Dresden. Dort beschäftigt er sich unter anderem mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des demografischen Wandels.

tagesschau.de: Ein höheres Renteneintrittsalter hat die SPD ausgeschlossen. Trotzdem soll das Rentenniveau weniger stark sinken als bisher. Wenn Sie 46 Prozent für zu hoch halten: Welche Höhe wäre aus Ihrer Sicht denn angemessen?

Ragnitz: Das ist eine politische Frage, auf die es keine wissenschaftliche Antwort geben kann. Man sollte allerdings beachten, dass ein sinkendes Rentenniveau nicht bedeutet, dass die Renten insgesamt niedriger ausfallen. Sie steigen künftig nur weniger stark als die Löhne.

tagesschau.de: Wie wird sich der Lebensstandard eines Durchschnittsverdieners verändern, der in 20 Jahren in Rente geht und sich allein auf die gesetzliche Altersvorsorge verlässt?

Ragnitz: Wenn wir einmal annehmen, dass das Einkommensniveau in Deutschland weiter ansteigt, dann werden die Renten auch weiter ansteigen, allerdings langsamer als die Löhne. Das heißt: Der künftige Rentner ohne private oder betriebliche Altersvorsorge wird weniger stark an der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft teilhaben. Oder kurz: Sein Lebensstandard wird sinken. Aber es bedeutet nicht, dass diese Menschen automatisch in die Altersarmut abrutschen.

Rentenpolitik: Bundesarbeitsministerin Nahles legt Konzept vor

25.11.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-234377~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

tagesschau.de: Trotzdem ist die Angst vor Armut im Alter längst in der Mittelschicht angekommen. Einer Umfrage zufolge glauben fast 60 Prozent der Deutschen, nicht ausreichend für den Ruhestand abgesichert zu sein. Muss die Politik da nicht handeln?

Ragnitz: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Altersarmut zum Massenphänomen wird. Heute sind etwa drei Prozent der Über-65-Jährigen auf Grundsicherung angewiesen. Diese Zahl wird sich auf rund 5,5 Prozent in 2030 erhöhen, aber längst nicht die breite Mehrheit der Bevölkerung betreffen. Die Mittelschicht ist nicht von Altersarmut bedroht. Gefährdet sind vor allem Geringverdiener und Rentner, die lange arbeitslos waren. Für diese Menschen soll und muss die Politik etwas tun. Die jetzt vorgelegten Vorschläge von Frau Nahles erreichen aber gerade diese Gruppe nicht.

tagesschau.de: Sie empfehlen den Menschen vor allem private Vorsorge, um im Alter gut abgesichert zu sein. Aber zeigt die dürftige Riester-Bilanz nicht, dass dieses Modell gescheitert ist?

Ragnitz: Wenn das Rentenniveau sinkt, ist private Vorsorge notwendig, um die entstehende Lücke zu schließen. Aber es stimmt: Die Riester-Rente hat mit Problemen zu kämpfen. Die Produkte sind intransparent und kompliziert, die derzeitige Niedrigzinsphase tut ihr übriges. Aber das spricht nicht gegen die private Altersvorsorge an sich. Sie muss künftig jedoch besser organisiert werden. Ich halte etwa den Vorschlag von Frau Nahles, standardisierte Rentenprodukte einzuführen, für sehr vernünftig. Und man darf natürlich nicht die Menschen aus dem Blick verlieren, die finanziell nicht in der Lage sind, fürs Alter vorzusorgen. Dort ist Altersarmut eine ernstzunehmende Gefahr. Da muss man eine Lösung finden.

tagesschau.de: Ein sinkendes Rentenniveau, eine schlecht funktionierende privat Altersvorsorge: Viele Menschen stellen sich auf eine kleine Rente ein, die sie zu allem Überfluss noch versteuern werden müssen. Wie soll man so einen entspannten Lebensabend verbringen?

Ragnitz: Fest steht: Es wird nicht mehr so einfach sein wie früher, den Lebensstandard zu halten. Die Ursachen dafür liegen in der Vergangenheit. Die demografische Entwicklung sorgt nun einmal dafür, dass künftig immer weniger Beitragszahler immer mehr Rentner finanzieren müssen. Das Kind liegt also im Brunnen, jetzt muss man versuchen gegenzuhalten. Die Frage ist, wer die höhere Rechnung bezahlt. Sollen es die künftigen Beitragszahler über höhere Steuern und Abgaben finanzieren? Oder sollen die künftigen Rentner selbst einen größeren Beitrag für ihren Lebensabend leisten - über längere Lebensarbeitszeit und mehr private Vorsorge? Ich halte die zweite Option für die bessere.

tagesschau.de: Der aktuellen Rentnergeneration geht es – im Durchschnitt - so gut wie keiner zuvor. Ist das angesichts der Probleme, vor der die nächste Generation steht, noch zu rechtfertigen?

Ragnitz: Die heutigen Rentner haben in ihrem Erwerbsleben Ansprüche angesammelt, die man ihnen natürlich nicht wegnehmen kann. Außerdem stehen die Probleme ja noch nicht heute an, sondern erst ab 2030. Daher würde ich die heutigen Rentner bei der Lösung dieser Probleme außen vor lassen.

Das Interview führte Julian Heißler, tagesschau.de