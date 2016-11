Die SPD reagiert betont gelassen - eine Kandidatur Merkels sei "schon lange eingepreist", betont Fraktionschef Oppermann. Die CSU signalisiert Unterstützung. Die Grünen kündigen einen "harten" Wahlkampf an, FDP und Linkspartei halten Merkels Politik für überholt.

Die Koalitionspartner CSU und SPD haben nun Gewissheit - ebenso wie die Opposition: Angela Merkel tritt noch einmal als Kanzlerkandidatin an, auch den Parteivorsitz will sie behalten. Die Reaktionen sind gelassen, aber teils auch kämpferisch. "Die Bundestagswahl ist offen, Angela Merkel ist nicht mehr unschlagbar", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der Agentur dpa. Merkels Kandidatur sei für die SPD keine Überraschung gewesen, "sondern bei uns schon lange eingepreist". Oppermann bot der Union an, in der nächsten Zeit in der Großen Koalition weiter konstruktiv zusammenzuarbeiten.

Fraktionsvize Hubertus Heil twitterte: "16 Jahre Merkel - warum eigentlich und wofür?"

Merkels Aussage sei "weder überraschend noch abschreckend", sagte auch Parteivize Ralf Stegner. Es sei zu hoch gegriffen, Merkel als Retterin der freien Welt zu bezeichnen, wie es in diesen Tagen zu hören sei. "Aber unterschätzen tun wir sie natürlich nicht, das wäre ein großer Fehler", sagte Stegner.

Norbert Carius, ARD Berlin, zur erneuten Kanzlerkandidatur Merkels

tagesschau 17:15 Uhr, 20.11.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-232847~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Seehofer spricht von "gemeinsamer Kandidatin"

Und die CDU-Schwesterpartei CSU? "Es ist gut, dass jetzt Klarheit herrscht", sagte Parteichef Horst Seehofer vor parteiinternen Beratungen in München. An der "gemeinsamen Kanzlerkandidatin" könne man nicht ernsthaft zweifeln. Nun müsse geklärt werden, mit welchen Themen man gemeinsamen in den Wahlkampf gehe - und wo es bei Differenzen bleibe. Eigene Positionen der CSU seien "mit hoher Wahrscheinlichkeit" bei der Zuwanderung der Fall.

Harter, aber fairer Wahlkampf

Grünen-Chef Cem Özdemir kündigte einen "harten" Wahlkampf gegen Merkel an, bei dem es um Themen wie den gesellschaftlichen Zusammenhalt oder wirksamen Klimaschutz gehen werde. Es gehe in diesem Wahlkampf aber darum, "anständig miteinander umzugehen und Polemik und Hetze echte Inhalte entgegenzusetzen", sagte Özdemir der "Rheinischen Post".

Für die Linkspartei steht Merkel für Stillstand in Deutschland. Merkels erneute Kandidatur sei ein "Signal dafür, dass sich nichts im Land ändern soll", sagte er der dpa. Es drohe erneut eine Große Koalition und damit ein "Weiter so" der "Politik der sozialen Spaltung". Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte, die Union "zieht ihren letzten Trumpf und weiß nicht, ob er noch sticht". Merkel wäre sicher eine gute Generalsekretärin, aber ihre Innenpolitik sei leider "angegrünt".

Wen schickt die SPD ins Rennen?

Welchen "Trumpf" die SPD nun gegen Merkel ins Rennen schickt, ist noch nicht klar. Sicher ist: Der Druck auf die Genossen, sich ebenfalls in der K-Frage zu entscheiden, hat mit Merkels Entscheidung zugenommen. Als Parteichef hätte Sigmar Gabriel das Erstzugriffsrecht, wird in der Partei immer betont. Doch der zögert bislang - wohl auch, weil er in den eigenen Reihen nicht unumstritten ist.

Genannt wird auch der Chef des Europaparlaments, Martin Schulz. Doch ob der Brüssel für Berlin verlässt, ist ebenso unklar. Zudem ist er auch für das Amt des Außenministers im Gespräch, was Frank-Walter Steinmeier aufgibt, um im Februar Bundespräsident zu werden.