Stasi-Vergangenheit Humboldt-Uni will Holm kündigen

Erst am Montag ist Andrej Holm als Bau-Staatssekretär zurückgetreten - und nun will nach rbb-Informationen die Berliner Humboldt-Universität ihr Arbeitsverhältnis mit dem Stadtsoziologen beenden. Offiziell bekannt geben will die Uni ihre Entscheidung am Mittwoch.

Die Berliner Humboldt-Universität wird nach rbb-Informationen vom Dienstag ihr Arbeitsverhältnis mit dem zurückgetretenen Bau-Staatssekretär Andrej Holm beenden. Die Hochschule hatte angekündigt, ihre Entscheidung am Mittwochmittag bekannt zu geben.



In die Kritik geraten war Holm durch seinen Umgang mit seiner Stasi-Vergangenheit. Der heute 46-Jährige hatte in einem Personalfragebogen 2005 verneint, hauptamtlicher Stasi-Mitarbeiter gewesen zu sein. Inzwischen begründet er das mit Erinnerungslücken. Ihm sei zudem nicht klar gewesen, dass seine Tätigkeit für den Geheimdienst zur Wendezeit als hauptamtliche Mitarbeit galt. Die Uni hatte deswegen arbeitsrechtliche Konsequenzen geprüft. Bis Freitag hatte Holm fristgerecht seine Stellungnahme bei der Humboldt-Universität eingereicht.

Arbeitsrechtler: "Kündigung hätte vor Gericht niemals Bestand"

Arbeitsrechtlich würde sich die HU bei einer Kündigung auf dünnem Eis bewegen, meint der Fachanwalt für Arbeitsrecht, Alexander Bredereck. Er hatte sich allerdings zu Holm geäußert, bevor dem rbb die Entscheidung der Universität bekannt wurde. "Eine Kündigung würde niemals vor Gericht Bestand haben, da sehe ich kein Problem für Herrn Holm", sagt Bredereck am Dienstag auf Anfrage von rbb|24. Der Anwalt hat selbst schon Mandanten mit Stasi-Bezug erfolgreich vertreten - und kann auch auf höchstrichterliche Urteile verweisen, die seine Rechtsauffassung stützen.



So erklärte das Bundesarbeitsgericht 1999 die Kündigung eines nicht-wissenschaftlichen Mitarbeiters einer Universität für unwirksam. Der Mitarbeiter hatte bei seiner Einstellung die Unwahrheit über seine Stasi-Verstrickungen gesagt. Das Gericht erklärte: Bei der Bewertung der Falschangaben müsse die weitere Entwicklung der Persönlichkeit des Arbeitnehmers und sein junges Alter während seiner Mitarbeit bei der Stasi, sowie die nur kurze Tätigkeit für die Stasi berücksichtigt werden(2 AZR 902/98).

War der Fragebogen der HU präzise genug?

Parallelen zum Fall Holm sind hier nicht zu übersehen - Holm war 18 Jahre alt, als er zur Stasi ging und absolvierte die Ausbildung knapp sechs Monate lang, ehe die DDR zusammenbrach. Zudem habe Holm elf Jahre lang an der HU gearbeitet, ohne dass seine Tätigkeit beanstandet wurde. "So eine beanstandungsfreie Zeit wird von einem Richter in der Regel auch gewürdigt", sagt Bredereck.



Vor Gericht könnte auch eine Rolle spielen, ob die Fragen auf dem von Holm ausgefüllten Bogen so präzise waren, dass er sie in jedem Fall korrekt beantworten konnte. Holm hatte dazu erklärt, er habe 2005 geglaubt, er sei nicht hauptamtlich bei der Stasi gewesen. Seine Ausbildung sei nur eine Vorbereitung darauf gewesen.

Noch am Dienstag hatten Studenten gefordert, Holm müsse am Institut für Sozialwissenschaften bleiben. Sie nutzten eine Sitzung des Akademischen Senats für eine Protestkundgebung. Der Stadtsoziologe und wissenschaftliche Mitarbeiter der Uni war für seine Tätigkeit in der Landesregierung beurlaubt worden.

Holm am Montag als Bau-Staatssekretär zurückgetreten

Holm, der von der Linken zum Bau-Staatssekretär ernannt worden war, trat am Montag nach gut einem Monat von diesem Amt zurück. Als Grund nannte er in einer Erklärung auf seiner Internetseite: "In den letzten Tagen haben mir SPD und Grüne deutlich gemacht, dass sie mich als Staatssekretär politisch nicht unterstützen." Nun ziehe er eine Reißleine. Am Dienstag entließ ihn der Senat offiziell - ein rein formaler Akt, da ein Beamter sich nicht selbst entlassen kann.



Den Linken ersparte Holm mit seinem Rücktritt die Entscheidung, ob sie an ihm festhält und einen Bruch der Koalition riskiert oder nicht. Holms Chefin, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke), betonte, für sie sei der Rücktritt bitter.

Knapp sechs Monate bei der Stasi

Mieteninitiativen zeigten sich nach dem Rücktritt Holms als Bau-Staatssekretär aufgebracht: Sein erzwungener Schritt sei "ein Rückschritt im Kampf um eine sozialere Wohnungs- und Stadtpolitik". Die Regierung habe an Glaubwürdigkeit verloren. Die Initiativen kündigten mehrere Protestkundgebungen an.



Holm war 1989 und 1990 als 18-Jähriger knapp sechs Monate lang als hauptamtlicher Mitarbeiter des DDR-Geheimdienstes geführt worden und hatte im Stasi-Wachregiment "Feliks Dzierzynski" Militärdienst geleistet. Es war vorgesehen, dass er als Offizier ein Journalistik-Studium aufnehmen sollte. Seine Stasi-Tätigkeit hatte er 2007 publik gemacht.

Mit dem Arbeitsrechtler Alexander Bredereck sprach Robin Avram