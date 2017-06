Mit einer Razzia ist die Polizei in Thüringen und Niedersachsen gegen Rechtsextreme vorgegangen, die paramilitärische Zeltlager veranstaltet haben sollen. Durchsucht wurden 14 Objekte An dem Einsatz waren auch Spezialeinheiten wie die GSG 9 beteiligt.

Die Polizei hat eine Großrazzia in der rechtsextremen Szene in Thüringen und Niedersachsen vorgenommen. Wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung wurden mehrere Wohnungen in Südthüringen, im Erfurter Raum und in Göttingen durchsucht, wie das Landeskriminalamt in Erfurt mitteilte.

Spezialeinheiten im Einsatz

Der Einsatz wurde den Angaben zufolge von Spezialeinheiten des Bundes (GSG 9) sowie der Länder Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hessen und Thüringen unterstützt.

Bei den insgesamt 14 durchsuchten Objekten handelt es sich den Angaben zufolge überwiegend um Wohnräume. Die Staatsanwaltschaft Gera ermittelt gegen insgesamt 13 Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, paramilitärische Zeltlager - sogenannte Waldbiwaks - im Südthüringer Raum zu veranstalten oder an solchen Biwaks teilzunehmen.

Internationale Vernetzung von Neonazis

Zumindest einige der Beschuldigten sollen zudem Mitglieder einer international agierenden rechtsextremen Bewegung sein, erklärte das Landeskriminalamt. Diese habe sich zum Ziel gesetzt, die Staats- und Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland und anderer europäischer Staaten abzuschaffen.Weitere Einzelheiten nannten die Ermittler bisher nicht.