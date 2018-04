Er ist wieder frei - wenn auch unter Auflagen: Der katalanische Separatistenführer Puigdemont hat die JVA Neumünster verlassen. Er bedankte sich für die Unterstützung in den vergangenen Tagen.

Der ehemalige Regionalpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, hat das Gefängnis in Neumünster verlassen. Der Generalstaatsanwalt von Schleswig-Holstein hatte zuvor die sofortige Freilassung aus dem sogenannten Festhaltegewahrsam angeordnet, nachdem das Oberlandesgericht Schleswig einen Auslieferungshaftbefehl gegen Auflagen ausgesetzt hatte.

Puigdemont saß seit dem 25. März im Gefängnis von Neumünster in Gewahrsam. Er war kurz nach seiner Einreise aus Dänemark an einer Autobahnraststätte in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Grundlage war ein von den spanischen Behörden erlassener Europäischer Haftbefehl. Sie werfen Puigdemont unter anderem Rebellion und Veruntreuung von öffentlichen Geldern vor.

Das Oberlandesgericht Schleswig erließ jedoch nur aufgrund des letzten Vorwurfs der Veruntreuung von Staatsgeldern einen Auslieferungshaftbefehl gegen Puigdemont. Dieser wurde aber gegen Auflagen ausgesetzt, darunter eine Kaution von 75.000 Euro. Außerdem darf der 55-Jährige Deutschland nicht verlassen und muss sich regelmäßig bei der Polizei melden.