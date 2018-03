"Abenteuerliche Vorwürfe", "oberflächlicher Haftbefehl" - die deutschen Anwälte des inhaftierten katalanischen Ex-Regierungschefs Puigdemont haben die Bundesregierung zu einem Nein zur Auslieferung aufgefordert.

Nach der Festnahme des katalanische Ex-Regierungschefs Carles Puigdemont bei der Einreise nach Deutschland haben sich seine deutschen Anwälte an die Bundesregierung gewandt und sie zu einer Entscheidung in dem Fall aufgefordert. Man erwarte von der Regierung in Berlin, dass sie von ihrer "im Gesetz ausdrücklich vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch machen wird, die Auslieferung von Carles Puigdemont nicht zu bewilligen", hieß es in einer schriftlichen Erklärung der Anwälte Wolfgang Schomburg und Sören Schomburg.

Das Auslieferungsersuchen gegen Puigdemont sei unzulässig. Die politischen Gründe für die Strafverfolgung seien offensichtlich. "Wir vertrauen daher darauf, dass die deutsche Justiz die Auslieferung von Carles Puigdemont verhindern und ihm unverzüglich seine Freiheit zurückgeben wird", hieß es weiter.

Entscheidung erst nach Ostern

In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" hatte Wolfgang Schomburg gesagt, dass der von den spanischen Behörden ausgestellte Haftbefehl seiner Meinung nach juristisch keinen Bestand haben werde. Er sei sehr unpräzise und oberflächlich und sowohl mit "Europäischer Haftbefehl" als auch mit "Internationaler Haftbefehl" überschrieben. Der Gewaltvorwurf gegen Puigdemont sei "unhaltbar", der Vorwurf der Korruption "abenteuerlich", so Schomburg.

Puigdemonts Anwalt appellierte an die Justiz, den Fall schnell und penibel zu prüfen. Doch eine juristische Entscheidung steht erst nach Ostern an, wie eine Sprecherin der Generalstaatsanwaltschaft der Nachrichtenagentur bestätigte. Die Akten seien wohl "zu Fuß von Neumünster nach Schleswig zum Oberlandesgericht unterwegs", kommentierte Schomburg die lange Dauer.

Vor der JVA Neumünster fordert ein Transparent die Freilassung Puigdemonts

Rückreise von Finnland nach Belgien

Puigdemont war am Sonntag nach der Einreise aus Dänemark von der deutschen Polizei festgenommen worden. Er war auf dem Weg von Finnland nach Belgien, wo er im Exil lebte. Puigdemont hatte im Oktober die Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien ausgerufen, woraufhin die spanische Justiz Ermittlungen wegen Rebellion einleitete und nach ihm fahnden ließ. Der 55-Jährige befindet sich jetzt im Gefängnis im schleswig-holsteinischen Neumünster.

Festgenommene Begleiter wieder frei

In Spanien waren zudem drei Begleiter Puigdemonts zwischenzeitlich festgesetzt worden - zwei von ihnen Polizisten, die mit dem Ex-Regionalpräsidenten bei seiner Einreise nach Deutschland im Auto gesessen hatten. Am Dienstag hatte die spanische Nationalpolizei Anzeige gegen sie erstattet. Ihnen wurde "Begünstigung" vorgeworfen, hieß es in den spanischen Medien. Bei dem dritten Mann soll es sich laut Medienberichten um einen Geschichtsprofessor und persönlichen Freund Puigdemonts handeln, der ihn ebenfalls im Auto begleitet hatte.

Nach mehrstündigen Verhören wurden die Männer wieder freigelassen, der Vorwurf der Begünstigung bleibe dennoch bestehen, hieß es in den Medien. Die spanische Justiz wolle demnach weiter prüfen, ob die drei versucht haben, Puigdemont zur Flucht zu verhelfen. Auf dieses Delikt stehen der Zeitung "El País" zufolge in Spanien bis zu drei Jahre Haft.

Die frühere katalanische Ministerin Ponsati mit ihrem Anwalt bei ihrer Ankunft auf der Polizeiwache in Edinburgh.

Ex-Bildungsminister stellt sich der Polizei

In Schottland stellte sich außerdem die von Madrid abgesetzte katalanische Bildungsministerin Clara Ponsatí der Polizei. Die 61-Jährige wurde - wie Puigdemont - mit Europäischem Haftbefehl gesucht. Ihr werden im Zusammenhang mit dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Mittel vorgeworfen.

Ponsatí wurde auf Kaution freigelassen, musste aber ihren Pass abgeben, so dass sie das Land nicht verlassen kann. Am 12. April soll sie erneut vor Gericht erscheinen.

Europäischer Haftbefehl Der Europäische Haftbefehl existiert seit 2004. Er hat die langwierigen Auslieferungsverfahren ersetzt, die bis dahin zwischen den EU-Ländern angewandt wurden.

Mit einem Europäischen Haftbefehl ersucht die Justizbehörde eines EU-Landes um die Festnahme eines Verdächtigen in einem anderen Mitgliedstaat und die Überstellung des Verdächtigen. Das Verfahren beruht auf dem Grundsatz, dass die EU-Länder gegenseitig Entscheidungen ihrer Justiz anerkennen. Gesuchte müssen in der Regel spätestens 60 Tage nach der Festnahme an das Land ausgeliefert werden, das den Haftbefehl ausgestellt hat.



Abgelehnt werden kann die Auslieferung grundsätzlich nur, wenn der Betroffene bereits wegen derselben Straftat verurteilt wurde, das Mindestalter für die Strafmündigkeit noch nicht erreicht hat oder die Straftat im Festnahmeland unter eine Amnestie fällt. Im Jahr 2015 wurden in der EU mehr als 16.100 Europäische Haftbefehle ausgestellt. Rund 5300 davon wurden vollstreckt.

