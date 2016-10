Die ungarische Regierung hat im bayerischen Landtag an den Ungarn-Aufstand vor 60 Jahren erinnert. Regierungschef Orban ging es aber mehr ums Jetzt: Er verglich die Grenzöffnung 1989 mit der Schließung der Grenzen 2015. Beides sei im Sinne der Freiheit Europas gewesen, so Orban.

Bei einem Festakt im Landtag in München ist an den Ungarn-Aufstand vor 60 Jahren gedacht worden. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban verglich in seiner Festrede das Schließen der ungarischen Grenze für Flüchtlinge im vergangenen Jahr mit dem Öffnen der Grenze für DDR-Bürger im Jahr 1989. Beides sei im Sinne der Freiheit Europas, sagte er.

"Die Grenzöffnung 1989 und der Grenzschutz heutzutage sind zwei Seiten einer Medaille. Heute schützen wir die Freiheit", sagte Orban. In der Wendezeit 1989 hätten die Ungarn für die Freiheit die Grenzen öffnen müssen, sagte Orban. Und in den Jahren 2015 und 2016 habe Ungarn die Grenzen schließen müssen, um die Freiheit zu bewahren.

Orban sagte, Ungarn sei schon immer ein Land der Freiheit gewesen, in dem Besatzung, Unterdrückung und Diktatur nicht geduldet würden. "Ich darf Ihnen versichern, dass Ungarn auch in Zukunft immer auf der Seite der europäischen Freiheit stehen wird."

Kein Ersatz für Dialog ...

Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer war Ehrengast der Veranstaltung. Seehofer verteidigte das erneute Treffen mit Orban. "Es gibt für den Dialog keinen Ersatz", sagte Seehofer. Außerdem bekräftigte der CSU-Vorsitzende seine Forderung nach einer Begrenzung der Flüchtlingszahlen. Dies sei ein christliches Gebot.

... oder schmutziger Deal?

Die bayerische Opposition hatte bereits im Vorfeld die Veranstaltung kritisiert. SPD-Landtagsfraktionschef Markus Rinderspacher erklärte, er protestiere "auf das Schärfste" dagegen, "dem ungarischen Autokraten und Europazerstörer Orban" im bayerischen Landtag ein Forum zu bieten. "Der Aufenthalt von Viktor Orban verletzt die Würde des bayerischen Landtags", so Rinderspacher.

Grünen-Fraktionschefin Margarete Bause erklärte, der Jahrestag werde offensichtlich propagandistisch missbraucht, um Orban eine Bühne zu bieten. Es sei ein "schmutziger Deal zwischen Seehofer und Orban". SPD und Grüne blieben der Veranstaltung deshalb aus Protest fern.

Das ungarische Generalkonsulat hatte sich für die Festveranstaltung in die Landtagsräumlichkeiten eingemietet. Die Verwaltung des Landesparlaments verwies darauf, dass solche Einmietungen auch schon in der Vergangenheit vorkamen und anderen Ländern das Gastrecht gewährt wurde. Protokollarische Ehren seien damit nicht verbunden.

Sowjetunion schlug Aufstand nieder

Beim Ungarn-Aufstand protestierte vor 60 Jahren die Bevölkerung gegen die Einparteiendiktatur in dem Land und gegen den Einfluss der Sowjetunion. Die sowjetische Armee schlug den Aufstand blutig nieder, nach der Wende 1989 erklärte Ungarn den Beginn des Aufstands am 23. Oktober zum Nationalfeiertag.